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Buna göre Florida eyaletinde yasal olarak silah sahibi olanların silahlarını gizli taşımaları için ayrı bir ruhsat almaları gerekmeyecek. Yasa tasarısı kapsamında ayrıca toplum içinde silah taşımak için eğitim veya kapsamlı sabıka kaydı zorunluluğu da bulunmayacak.

Yasanın 1 Temmuz'da yürürlüğe girmesi bekleniyor.

BEYAZ SARAY'DA DESANTİS'E TEPKİ

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, DeSantis'in kararını eleştiren bir yazılı açıklama yayımladı.

"Trajik" bir okul saldırısının hemen ardından, Florida Valisi DeSantis'in gizli silah taşıma ruhsatı alma ihtiyacını ortadan kaldıran yasa tasarısını "kapalı kapılar ardında" imzalamasının "utanç verici" olduğunu belirten Jean-Pierre, bunun aklıselim bir adım olmadığını ifade etti.

Jean-Pierre, eyalette daha önce gerçekleşen silah saldırılarını anımsatarak, Başkan Joe Biden'ın silahsızlanma yasalarıyla ilgili düzenlemeler için devlet görevlilerinin eyalet düzeyinde de harekete geçmesi gerektiği yönündeki çağrısını yineledi.

Fotoğraf: AA