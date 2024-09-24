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        Haberler Dünya ABD'de başkanlık seçimi: Harris ile Trump yarışı başa baş götürüyor | Dış Haberler

        ABD'de başkanlık seçimi: Harris ile Trump yarışı başa baş götürüyor

        ABD'de yapılan ankete göre, başkanlık seçiminde Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump sadece 1 puan farkla yarışa başa baş devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.09.2024 - 21:04 Güncelleme: 24.09.2024 - 21:04
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        Yarışta başa başlar
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        ABD'de 5 Kasım'da düzenlenecek başkanlık seçimleri için geri sayım sürerken, CNN'in SSRS ile 19-22 Eylül tarihlerinde telefonla ve çevrim içi olarak ülke genelinde 2 bin 74 kayıtlı seçmenle yaptığı anket Demokrat Kamala Harris ile Cumhuriyetçi Donald Trump'ın seçmen nezdindeki son durumunu ortaya koydu.

        Ankete göre, Harris yüzde 48 düzeyinde oy alırken, Trump yüzde 47 ile rakibini çok az farkla takip ediyor.

        Liberteryen aday Chase Oliver'ın yüzde 2 civarında oy aldığı ankete göre, Yeşil Parti adayı Jill Stein de yüzde 1 ile son sırada yer aldı.

        Ankete katılan beyaz erkeklerin yüzde 58'i Trump'a, yüzde 35'i Harris'e oy vereceklerini dile getirirken, beyaz kadınların yüzde 50'si Trump'ı, yüzde 47'si Harris'i destekleyeceğini belirtti.

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        30 yaş altı seçmenler arasında ise Harris'in yüzde 38'e karşı yüzde 55 net üstünlüğü bulunuyor. Benzer şekilde siyasi seçmenler arasında da Harris'e destek oranı yüzde 79'a ulaşırken, Trump'a destek yüzde 16 seviyesinde kaldı.

        Latin Amerika kökenli seçmenler arasında da Trump'ın yüzde 40 oyuna karşılık Harris yüzde 59 oy oranına ulaşıyor.

        Ankette yer alan bir diğer bölümde ise başkan adaylarının politika ve söylemlerinde ne kadar "aşırı" olduğu sorusu sorulurken, katılımcıların yüzde 54'ü Trump'ı "fazla aşırı" bulduğunu belirtti. Bu oran, aynı soruda Harris için yüzde 42 olarak kaydedildi.

        ABD'deki ana başlıklardan ekonomi konusunda Harris'ten (yüzde 39) çok Trump'a (yüzde 50) güvenen seçmenler, göçmenler konusunda da Harris'e yüzde 35, Trump'a yüzde 49 destek verdi.

        Dış politika başlığında ise Harris'e güvendiğini söyleyenlerin oranı yüzde 40'ta kalırken, aynı başlıkta Trump'a güvenenlerin oranı yüzde 47'yi buldu.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #trump
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