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ABD'de bazı Demokrat vekiller, "İsrail'e onaylanan silah satışı durdurulsun" tasarısı hazırlıyor

ABD'de bir grup Demokrat vekilin, Joe Biden yönetiminin İsrail'e satışına onay verdiği 735 milyon dolarlık silah satışının durdurulması için tasarı hazırladığı bildirildi.

ABD'de bazı Demokrat vekiller,
Bazı Demokrat vekillerden "İsrail'e silah satışı durdurulsun" tasarısı
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AA

Amerikan medyasına yansıyan haberlere göre başını Temsilciler Meclisinin Demokrat New York vekili Alexandria Ocasio-Cortez'in çektiği ve Filistin kökenli vekil Rashida Tlaib, Ilhan Omar ve Mark Pocan gibi progresif Demokratların destek verdiği tasarının kısa süre içinde meclise sunulacağı kaydedildi.

Söz konusu tasarı, Gazze saldırılarından hemen önce ABD yönetiminin İsrail'e satışına onay verdiği 735 milyon dolarlık hassas güdümlü silah satışının durdurulmasını öngörüyor.

Tasarının önce Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesine gitmesi ve orada onaylanması halinde meclis genel kuruluna gelmesi bekleniyor.

Amerikan medyası, Filistin konusunda Demokrat Parti içindeki ayrışmanın büyüdüğüne işaret ederek, söz konusu silah satışının durdurulup durdurulmayacağına ilişkin kararın çok önemli olacağına dikkat çekiyor.

CORTEZ'DEN BIDEN YÖNETİMİNE TEPKİ

Öte yandan söz konusu tasarıya öncülük eden Ocasio-Cortez, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Biden yönetiminin İsrail'e silah satmasını eleştirdi.

Demokrat vekil, "ABD, uluslararası medya kuruluşlarını, okulları, hastaneleri, insani yardım misyonlarını ve sivillerin yaşam alanlarını bombalarken bizim kaynaklarımızı kullanan İsrail hükümetine incelemeden otomatik olarak onaylanan silahlar satmamalı. İnsan haklarını koruma gibi bir sorumluluğumuz var." ifadelerini kullandı.

Ocasio-Cortez ayrıca, seçmenlerden kendi vekillerine İsrail'e silah satılmaması hususunda ulaşmaları için çağrıda da bulundu.

Joe Biden yönetiminin 5 Mayıs’ta İsrail’e 735 milyon dolar değerinde Müşterek Direkt Taarruz Mühimmatı (JDAM) olarak da bilinen hassas güdümlü füzelerin satışına onay verdiğini Kongreye tebliğ ettiği dün ortaya çıkmıştı.

Bu satış tebligatı, Kongrede 15 günlük değerlendirme süreci için bekletilirken, özellikle de Demokrat Kongre üyelerinden bazılarının bu satıştan rahatsız olup detaylarına ilişkin bilgi talebinde bulunduğu ifade edilmişti.

Dün Temsilciler Meclisi'ndeki bazı Demokrat vekiller ise satış onayının bekletilmesi için bir neden olmadığı yönünde görüş beyan etmişti.

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