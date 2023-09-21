ABD'de bazı Kongre üyeleri, Biden yönetiminin Ukrayna'ya yönelik yardımlarını açıklamasını istedi ABD'de Kongre üyesi bir grup Cumhuriyetçi, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin Kongre ziyareti öncesi Joe Biden yönetiminin Ukrayna'ya yaptığı yardımları sorgulayarak, yönetimin talep ettiği ek fona onay vermeyecekleri mesajını verdi.

ABD Kongresi üyesi 28 Cumhuriyetçi, Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Shalanda Young'a hitaben kaleme aldığı mektupta, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başladığı 2022'den bu yana ABD'nin, bu ülke ve "Ukrayna'daki durumdan etkilenen ülkeler için" 114 milyar dolarlık ek fon ayırdığına işaret etti.

Ancak Kongre'nin büyük çoğunluğunun, ABD'nin bugüne kadar bu çatışmaya toplamda ne kadar harcadığı bilgisine sahip olmadığını savunan üyeler, Beyaz Saray'ın Ukrayna'da "belirsiz nitelikteki" savaşı, "belirsiz bir stratejiye" dayalı olarak desteklemeye yönelik "açık uçlu" desteğini eleştirdi.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri, Amerikan halkının paraların nereye gittiğini bilmeyi hak ettiğini belirterek, Young'a şu soruları yöneltti:

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"(Ukrayna'nın) karşı saldırısı ne durumda? Ukraynalılar zafere 6 ay öncesine göre daha mı yakın? Stratejimiz nedir ve Başkan'ın (ABD Başkanı Joe Biden) çıkış planı nedir? Yönetim Ukrayna'da neyi zafer olarak tanımlıyor? ABD, 10. madde kapsamında Ukrayna'ya ne gibi yardımlar sağladı?"

Üyeler, bu sorulara yanıt almadan Biden yönetiminin Ukrayna'ya yardımlar için talep ettiği 24 milyar dolarlık ek fon talebini kabul etmenin "absürt" olacağı mesajını verdi.

ZELENSKIY, KONGRE'YE HİTAP EDEMEYECEK

Diğer yandan Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy, Zelenskiy'nin ABD Kongresi'nin ortak oturumuna hitap etmek istediğini ancak bunun için vakitleri olmadığını belirtti.

Zelenskiy'nin geçen yıl Kongre'nin oturumuna hitap ettiğini hatırlatan McCarthy, aynı tutumu İngiltere ve İtalya başbakanları için de sergilediklerini, Kongre'de "yoğun bir hafta" geçirdiklerini söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu nedeniyle bulunduğu New York'tan ayrılarak başkent Washington DC'ye geldi.

Zelenskiy bugün ABD Kongresi'ni ziyaret edecek, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile görüşecek ve ardından Beyaz Saray'da Biden ile bir araya gelecek.