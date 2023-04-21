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ABD'de bir grup Cumhuriyetçi vekil Ukrayna'ya yardıma son verilmesi çağrısı yaptı

ABD'de bir grup Cumhuriyetçi milletvekili, Başkan Joe Biden'a Ukrayna'ya sınırsız şekilde yapılan yardımları durdurması çağrısında bulunarak, "Savaşı hızlı şekilde sona erdirmek için tasarlanmış net bir diplomatik stratejiyle bağlantılı olmadıkça, gelecekteki tüm yardım paketlerine inatla karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.

ABD'de bir grup Cumhuriyetçi vekil Ukrayna'ya yardıma son verilmesi çağrısı yaptı
AA

Aralarında üç senatörün de yer aldığı 19 Cumhuriyetçi milletvekili, Biden'a hitaben yazdıkları dilekçede, Ukrayna'ya yapılan "sınırsız yardımların" sona erdirilmesi çağrısı yaptı.

Milletvekilleri, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik yardımının savaşı daha da tırmandırma tehdidi oluşturmasından endişe duyduklarını belirterek, yardımların stratejik netlikten uzak olduğunu savundu.

"YARDIMLAR SAVAŞI UZATIR"

"Rusya ile Ukrayna'da bir vekalet savaşı ABD'nin stratejik çıkarına değil." ifadesini kullanan milletvekilleri, son dönemde açıklanan tank yardımlarının sevkiyat ve eğitim için aylar gerektireceğine dikkati çekti.

Milletvekilleri, bunun savaşı uzatacağını belirterek, "ABD'nin Ukrayna'ya sınırsız yardımı sona ermeli. Bu savaşı hızlı bir şekilde sona erdirmek için tasarlanmış net bir diplomatik stratejiyle bağlantılı olmadıkça, gelecekteki tüm yardım paketlerine inatla karşı çıkacağız." ifadesini kullandı.

NATO müttefiklerinin Ukrayna'ya yardımlarının ABD'ninkilere kıyasla "sönük" kaldığını kaydeden milletvekilleri, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in danışmanlarının Ukrayna savaşını "Rusya ile NATO", "Rusya ile ABD ve İngiltere" arasında bir savaş şeklinde nitelediğini öne sürdü.

"UKRAYNA'YA PARA HARCAYACAK DURUMDA DEĞİLİZ"

Milletvekilleri, "Yardımımızın hızı aksini gösterse de ABD, kendi askerimiz körelirken yabancı bir orduyu takviye etmek için 113 milyar dolar harcayacak durumda değil." değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin temerrüde düşme riskini hatırlatan milletvekilleri, Amerikan halkı "rekor seviyede enflasyondan mustaripken, tarihsel olarak yolsuzluğa batmış bir yabancı hükümeti desteklemenin son derece sorumsuzca" olduğunu ileri sürdü.

Milletvekilleri, diğer yandan savaş nedeniyle ABD'nin iki rakibi Rusya ve Çin'in yakınlaştığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ulusal çıkarlarımıza ve Ukrayna halkının çıkarlarına en iyi şekilde, bu çatışmayı çözüme kavuşturmak için acilen ihtiyaç duyulan müzakereleri teşvik ederek hizmet edilir. Bu korkunç çatışmayı sona erdirmek için iki taraf arasında müzakere edilmiş bir barışı savunmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz."

Fotoğraf: AA

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