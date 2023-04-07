Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya
ABONE OL

ABD'de bir kişi kamyonetini çalanı bulmak için AirTag kullandı, bulunca öldürdü

ABD'nin Teksas eyaletinin San Antonio kentinde bir kişi, kamyonunu çaldığını iddia ettiği başka bir adamı, AirTag ile takip ettikten sonra öldürdü.

ABD'de bir kişi kamyonetini çalanı bulmak için AirTag kullandı, bulunca öldürdü
HABERTURK.COM

ABD medyasında yer alan habere göre, San Antonio Polis Departmanı olayın Çarşamba günü şehrin güneydoğu yakasında bir alışveriş merkezinde meydana geldiğini söyledi. Kamyonun sahibi, kamyonun nerede olduğunu görmek için bir AirTag izleme cihazı kullandı.

Kamyonun sahibi AirTag'i kullanarak aracı çalındığı yerden yaklaşık 30 km boyunca takip etti.

İhbar üzerine olay yerine giden yetkililer birkaç mermi kovanı ve camları kırılmış iki araba buldu.

Polis memuru Nick Soliz, arabaları çalınan kişilerin sorunları kendilerinin çözmemesi gerektiğini ve polisle iletişime geçmeleri gerektiğini belirtti. Soliz, "Eğer aracınız çalındıysa, lütfen bu şekilde kendi başınızın çaresine bakmayın. Bu olayda da gördüğünüz gibi bu güvenli değil" diye konuştu.

Yetkililer, hırsız olduğu iddia edilen kişinin aracın takip edildiğinin farkında olmadığını söyledi.

Apple Sözcüsü daha önce Fox News Digital'e yakın zamanda yapılan bir güncellemeyi gösterdi ve suç amacıyla kullanılan AirTag'lerin izini sürmek için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalıştıklarını belirtti. Habere göre sözcü "AirTag insanların kişisel eşyalarının yerini bulmalarına yardımcı olmak için tasarlandı, insanları ya da başka bir kişinin mülkünü takip etmek için değil. Ürünlerimizin kötü niyetli kullanımını mümkün olan en güçlü şekilde kınıyoruz. İstenmeyen takip uzun zamandır toplumsal bir sorun ve AirTag'in tasarımında bu endişeyi ciddiye aldık. Ağımı Bul'un gizlilik göz önünde bulundurularak oluşturulmasının, uçtan uca şifreleme kullanmasının ve istenmeyen takip konusunda sizi uyarmak için proaktif bir sistem geliştirmemizin nedeni budur" diye konuştu.

* Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

ABD'de sosyal medyaya sızan belgeler kriz çıkardı
DÜNYA ABD'de sosyal medyaya sızan belgeler kriz çıkardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile görüştü
DÜNYA Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Reisi ile ...
Web sitelerinde karşımıza çıkan 'çerez politikası' ne anlama geliyor?
DÜNYA "Çerezleri kabul et" ne anlama geliyor?
Google'dan büyük hamle! Arama moturuna yapay zekayı dahil edecek
DÜNYA Google'dan büyük bir hamle geliyor
Meğer başka ülkelerde farklı isimleri varmış! Birden fazla adı olan 12 marka!
DÜNYA Meğer başka ülkelerde isimleri farklıymış!
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'de
DÜNYA Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov Türkiye'de
6 yıldır elektronik sigara içen genç çocuğun ciğerleri dört kez çöktü
DÜNYA E-sigara yüzünden dört kez akciğeri çöktü
İskoçya'da bir adam, hamile karısını uçurumdan aşağı attı
DÜNYA Hamile karısını uçurumdan aşağı attı
Türkiye'den İsrail'in Gazze saldırılarına tepki: Bölge barışını tehdit etmektedir
DÜNYA Türkiye'den İsrail'e tepki
Roket saldırıları sonrası İsrail'den Gazze ve Lübnan’a hava saldırısı - Son Dakika Haberler
DÜNYA İsrail'den Gazze ve Lübnan’a hava saldırısı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.