ABD’nin New Hampshire eyaleti sağlık yetkilileri dün yaptıkları açıklamada, bir vatandaşın sivrisinek ısırığı ile bulaşan EEEV virüsü nedeniyle hayatını kaybettiğini açıkladı.

Açıklamada, "Doğu At Ensefaliti Virüsü (EEEV) enfeksiyonu için pozitif test sonucu çıkan, şiddetli merkezi sinir sistemi hastalığı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve hastalığı nedeniyle hayatını kaybeden Hampstead, New Hampshire'dan bir yetişkini tespit etti. EEEV ayrıca Massachusetts ve Vermont eyaletlerinde de tespit edildi” denildi.

10 YILDIR BİLDİRİLEN İLK VAKA

Yetkililer bu vakanın, 2014 yılında üç kişinin hastalığa yakalanması ve ikisinin hayatını kaybetmesinin ardından, New Hampshire'da 10 yıldır bildirilen ilk Doğu At Ensefaliti Virüsü vakası olduğunu söyledi.

"VİRÜSÜN BİR AŞISI VEYA TEDAVİSİ YOK" Açıklamada virüsün belirtileriyle ilgili olarak, "EEEV, ateş, titreme, kas ağrıları ve eklem ağrısı gibi grip benzeri semptomlara neden olabilir. EEEV ayrıca beyin ve omurilik etrafındaki zarların iltihabı (yani ensefalit ve menenjit) gibi ciddi nörolojik hastalıklara da neden olabilir. EEEV'den ensefalit geliştiren tüm insanların yaklaşık üçte biri enfeksiyonlarından ölür ve diğer birçok kişi yaşam boyu fiziksel veya zihinsel etkiler yaşar. EEEV için bir aşı veya antiviral tedavi yoktur” ifadeleri kullanıldı. DOĞU AT ENSEFALİTİ Enfekte sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan doğu at ensefaliti virüsü, nadir ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.