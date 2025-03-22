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        Haberler Dünya ABD'de bütçe ve personel sayısı düşürülen VOA'dan Trump yönetimine dava | Dış Haberler

        ABD'de bütçe ve personel sayısı düşürülen VOA'dan Trump yönetimine dava

        ABD Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı kararnamenin ardından bütçe ve personel sayısı düşürülen "Amerika'nın Sesi" (Voice of America-VOA) çalışanları, kararı "hukuka aykırı" bularak dava açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 11:18 Güncelleme: 22.03.2025 - 11:18
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        VOA'dan Trump yönetimine dava
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        Voice of America çalışanları ve bazı medya örgütleri, basın kuruluşunun Trump yönetimi tarafından hedef alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

        ABD yönetiminin söz konusu kararını "hukuka aykırı" olduğu gerekçesiyle dava ettiklerini bildiren çalışanlar, bu karardan geri dönülmesini talep etti.

        Dava dosyasında, "Dünyanın çoğu yerinde önemli bir tarafsız haber kaynağı yok oldu." ifadesi kullanıldı.

        Trump'tan VOA'nın bütçe ve personelini azaltma kararı

        ABD Başkanı Trump, başta VOA olmak üzere ABD hükümeti tarafından finanse edilen bazı medya kuruluşlarında bütçenin ve personel sayısının düşürülmesi kararını vermişti.

        Kararda, VOA, Özgür Avrupa ve Asya Radyosu ile Küba'ya İspanyolca haber akışı sağlayan Radyo Marti'ye ev sahipliği yapan ABD Küresel Medya Ajansı'nın fonksiyonlarının minimum seviyeye çekilmesi yönünde talimatlar yer almıştı.

        Buna göre, ajansa bağlı medya kuruluşlarının bütçelerinde kesintiye gidileceği ve personel sayısının azaltılacağı belirtilmişti.

        Ardından VOA'da çalışan gazetecilerin idari izne çıkarıldığı belirtilmişti.

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        #Donald Trump
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