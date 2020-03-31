AA

ABD'de büyük mağazalar yüzbinlerce çalışanını ücretsiz izine çıkarıyor. Ülkede her gün artan Kovid-19 salgını nedeniyle kapalı olan ünlü mağazalar çalışanlarını ücretsiz izine ayıracaklarını duyurdu. AA'nın haberine göre; ABD'nin önde gelen mağazalar zinciri Macy’s, Kohl’s ve Gap Inc, yüzbinleri bulan çalışanlarına yönelik devam eden ücret ödemelerini bu hafta keseceklerini duyurdu.

Macy’s, 18 Mart’tan bu yana 600’den fazla mağazasının geçici olarak kapalı olduğunu ve bu nedenle satışlarda büyük kayıp yaşadıklarını belirterek, 125 bin çalışanının çoğunu bu hafta ücretsiz izne ayıracağını bildirdi.

Wisconsin merkezli perakende satış mağazası olan Kohl’s da 120 bin çalışanından 85 binine ücretsiz izin vereceğini açıklayarak, mağazalarının faaliyetlerini asgari düzeye indireceğini bildirdi.

Giyim mağazası Gap'in sözcüsü Sandy Goldberg, mağazalarında çalışan 129 bin işçinin 80 binin bu hafta ücretsiz izne çıkacağını kaydetti. Ücretsiz izne ayrılan çalışanların sağlık sigortalarının devam edeceği ifade edildi.

Söz konusu şirketler salgından dolayı geçici kapanma kararı alırken, iki haftalık bir takvime bakarak çalışanlarına ödeme yapmaya devam edeceklerini açıklamıştı.

Ülkede haftalardır etkisini sürdüren salgından dolayı önümüzdeki günlerde daha fazla firmanın ödeme sıkıntısı çekerek çalışanlarını ücretsiz izne çıkarması bekleniyor.

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