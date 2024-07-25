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        Haberler Ekonomi Para ABD'de büyüme beklentileri aştı - Para Haberleri

        ABD'de büyüme beklentileri aştı

        ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2.8 ile beklentilerin üzerinde büyüdü

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 25.07.2024 - 15:43 Güncelleme: 25.07.2024 - 16:11
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        ABD'de büyüme beklentileri aştı
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        ABD ekonomisi, bu yılın ikinci çeyreğinde yıllık yüzde 2.8 ile yüzde 2.1'lik beklentinin üzerinde büyüdü. İlk çeyrekte büyüme yüzde 1.4 olarak açıklanmıştı.

        ABD ekonomisinin yılın ikinci çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, özel stok yatırımları ve konut dışı sabit yatırımlardaki artış etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da arttı.

        Yılın ikinci çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 2.6'lik artış kaydetti. Söz konusu endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.4 artmıştı.

        Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2.9 arttı.

        Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 2.7 artması yönündeydi. Söz konusu endeks, yılın ilk çeyreğinde yüzde 3.7 artmıştı.

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