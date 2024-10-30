ABD'de büyüme beklentilerin altında

ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,8 arttı.

Beklentilerin altında büyüme kaydeden ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 3 büyümesi öngörülüyordu.

Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6, ikinci çeyreğinde de yüzde 3'lük büyüme performansı göstermişti.

ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat ve federal hükümet harcamalarındaki artış etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da arttı.