Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 9.016,03 %0,79
        DOLAR 34,2560 %-0,05
        EURO 37,2189 %0,30
        GRAM ALTIN 3.056,61 %0,00
        FAİZ 44,62 %0,22
        GÜMÜŞ GRAM 37,18 %-2,10
        BITCOIN 71.951,00 %-0,50
        GBP/TRY 44,5706 %-0,16
        EUR/USD 1,0856 %0,34
        BRENT 72,48 %1,91
        ÇEYREK ALTIN 4.997,56 %0,00
        Haberler Ekonomi Para ABD'de büyüme beklentilerin altında - Para Haberleri

        ABD'de büyüme beklentilerin altında

        ABD ekonomisi, bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 2,8 ile beklentilerin altında büyüdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2024 - 17:26 Güncelleme: 30.10.2024 - 17:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de büyüme beklentilerin altında
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Ticaret Bakanlığı, temmuz-eylül dönemine ait Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

        Buna göre, ABD'de GSYH bu yılın üçüncü çeyreğinde yıllıklandırılmış olarak yüzde 2,8 arttı.

        Beklentilerin altında büyüme kaydeden ABD ekonomisinin, söz konusu dönemde yüzde 3 büyümesi öngörülüyordu.

        Ülke ekonomisi, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 1,6, ikinci çeyreğinde de yüzde 3'lük büyüme performansı göstermişti.

        ABD ekonomisinin yılın üçüncü çeyreğindeki büyümesinde, tüketici harcamaları, ihracat ve federal hükümet harcamalarındaki artış etkili oldu. Aynı dönemde ithalat da arttı.

        REKLAM

        Ülkede kişisel tüketim harcamaları, üçüncü çeyrekte yüzde 3,7 ile geçen yılın ilk çeyreğinden bu yana en hızlı artışını kaydetti.

        Yılın üçüncü çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 1,5 arttı. 2020'nin ikinci çeyreğinden bu yana en düşük artışı gösteren endeks, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5 artmıştı.

        Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de aynı dönemde yüzde 2,2 arttı.

        Piyasa beklentileri çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 2,1 artması yönündeydi. Söz konusu endeks, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 yükselmişti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Altın rekorlar kırarken vatandaş faize yöneldi
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Villada sır olay! 3 kişinin cesedi bulundu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesaj: Sevgili Kürt kardeşlerim, senden bu eli samimiyetle tutmanı bekliyoruz
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        30 Ekim 2024: Bugün ne oldu?
        43. kattan düşerek ölen Semanur Arslan'ın telefonunun şifresi kırıldı: "Mahşerde görüşürüz"
        43. kattan düşerek ölen Semanur Arslan'ın telefonunun şifresi kırıldı: "Mahşerde görüşürüz"
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        Özel'den Esenyurt tepkisi, teşekkür açıklaması
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        İsrail'in İran saldırısı ne kadar yıkıcı?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        Hizbullah'ın yeni lideri Naim Kasım kim?
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        "Anneme ve bana şiddet uyguluyordu!" Babasını öldürdü!
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        Oscar'lı oyuncu İstanbul'da
        100 bin sosyal konut yapılacak
        100 bin sosyal konut yapılacak
        Balonda aşk
        Balonda aşk
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Kasım'da bölge bölge hava durumu! Yağmur var ama kuraklık kapıda
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Esenyurt Belediye Başkanı gözaltında
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Süper Lig'de şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Yaklaşık bir ton ağırlığında! "İlk kez karşımıza çıkıyor"
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Eksikliği vücudu alarma geçiriyor!
        Yine linçlendi
        Yine linçlendi
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Yenilenebilir enerjide İsveç'in hedefindeki devrim niteliğindeki proje
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!
        Beşiktaş'tan çifte transfer harekatı!