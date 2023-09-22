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        Haberler Ekonomi Para ABD'de cari açık 2 yılın dibinde - Para Haberleri

        ABD'de cari açık 2 yılın dibinde

         ABD'de cari işlemler açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde yüzde 1,1 azalarak 212,1 milyar dolarla 2 yılın en düşük seviyesine indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.09.2023 - 07:39 Güncelleme: 22.09.2023 - 07:39
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        ABD'de cari açık 2 yılın dibinde
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        ABD Ticaret Bakanlığı, nisan-haziran dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

        Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 1,1 azalarak 212,1 milyar dolar oldu.

        2021'in ikinci çeyreğinden bu yana en düşük seviyeye gerileyen cari açığa ilişkin piyasa beklentisi bu dönemde 221 milyar dolar olması yönündeydi.

        ABD'de bu yılın ilk çeyreğine ait cari açık verisi ise 219,3 milyar dolardan 214,5 milyar dolara revize edildi.

        Ülkenin cari açığının GSYH'ye oranı ise yılın ikinci çeyreğinde ilk çeyreğe göre yüzde 0,1'den az artarak yüzde 3,2 olarak hesaplandı.

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