ABD'de cenaze evine yapılan silahlı saldırıda 7 kişi yaralandı

Yerel televizyon kanallarının haberine göre, saldırı öğlen saatlerinde Serenity Cenaze Evinde onlarca kişinin bulunduğu bir ortamda gerçekleşti.Yetkililer, saldırıda yaşları 24 ile 48 arasında kadın ve erkeklerden oluşan 7 kişinin vurulduğunu ve en yakın hastanelere kaldırıldıklarını aktardı.Milwaukee Belediye Başkanı Tom Barrett, yerel kanallara yaptığı açıklamada, saldırının cenaze evinin önünden geçen bir araçtan yapıldığı bilgisini paylaştı.Olayla ilgili polisin soruşturması sürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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