ABD'de cezaevinde Kovid-19 isyanı!

Olay, Cumartesi günü hapishanenin dördüncü katında yerel saatle 02.30 sularında başladı. Bağırarak pencereleri kıran ve kırılan pencerelerden dışarı sandalyeler ve başka eşyalar fırlatan tutuklular cezaevi içinde küçük çaplı bir yangın çıkardı.
Xinhua'nın haberine göre olaylarda, bir erkek cezaevi görevlisi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Görevlinin durumu bilinmiyor.
Yerel medyaya göre Belediye Başkanı Lyda Krewson'ın sözcüsü Jacob Long, onlarca kolluk kuvveti görevlisinin durumu kontrol altına almaya çalıştığını söyledi.
Yetkililer, olayın muhtemelen Kovid-19 pandemisine ilişkin endişeler ve kısıtlamalar nedeniyle ortaya çıktığını belirtti. Kısıtlamalar sonucu ziyaretler sınırlandırılmış ve mahkeme işlemleri durdurulmuştu.
Yerel medyada yer alan bilgilere göre, hapishanede Cuma günü itibarıyla 633 mahkum bulunuyordu.
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