ABD'de çift dal yapan Eygi, kendini Filistin'e desteğe adadı

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu Dilleri'nde çift dal yapan Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi, İsrail'in işgaline karşı Filistin'e destek vermek için gittiği Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürüldü.

AA muhabiri, sosyal medya hesapları ve diğer bazı açık kaynaklardan Eygi hakkında bulunan bilgileri derledi.

Eygi, 1998 yılında Antalya'da dünyaya geldi.

Bir süre ABD'nin Washington eyaletine bağlı Seattle kentinde yaşamını sürdüren Eygi, Washington Üniversitesinde çift dal yaptı. Eygi, 2024 Haziran'da ana dal Psikoloji bölümünün yanı sıra Orta Doğu Dilleri ve Kültür bölümünü tamamladı.

"OLUMLU BİR ETKİ YARATMA TUTKUSUYLA HAREKET EDİYORUM" Eygi, kendisi hakkında LinkedIn hesabında bilgi verirken yaptıklarını ve yapmak istediklerini şöyle anlatıyordu: REKLAM "Toplum hizmetine derin bir bağlılıkla mentorluk, davranış terapisi ve pazarlama alanlarında güçlü bir temele sahibim. Çeşitli mesleki deneyimlerim arasında öğrencilere akademik başarı için rehberlik etmek, otizmli çocukları desteklemek için ABA (Uygulamalı Davranış Analizi) tekniklerini uygulamak ve hizmet sektöründe etkili pazarlama stratejileri oluşturmak yer alıyor. Gönüllü çalışmalarım, etkinlik koordinasyonundan yetersiz kaynaklara sahip topluluklarda rehabilitasyon desteği sunmaya kadar hem yerel hem de uluslararası alanda bir etki yaratmamı sağladı. Olumlu bir etki yaratma tutkusuyla hareket ediyorum ve sürekli olarak öğrenmek, büyümek ve anlamlı projelere katkıda bulunmak için fırsatlar arıyorum."

Hukuk firmasının yanı sıra bazı gıda şirketlerinde de çalışan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere desteğiyle çıkan Uluslararası Dayanışma Hareketi (International Solidarity Movement, ISM) gönüllüsü oldu. Eygi, 3 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentindeki Beyta beldesinde işgalcilerin gasplarına karşı çıkmak için düzenlenen gösterilere gözlemci olarak katılmaya gitti. ISM, Eygi'nin, 6 Eylül'de Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen bir gösteriye gözlemci olarak katıldığını, yakınlarda bir çatıda duran İsrailli keskin nişancı tarafından kasıtlı hedef alınarak öldürüldüğünü bildirdi.

İsminin açıklanmasını istemeyen bir ISM gönüllüsü arkadaşı Eygi için şunları söyledi: REKLAM "Bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Kolay bir yolu yok. Keşke anlamlı bir şeyler söyleyebilseydim ama hıçkırıklarla ağlarken söyleyemiyorum.... Arkadaşım, yoldaşım ve Filistin'e seyahat ortağım az önce İsrail işgal güçleri tarafından başından vurularak öldürüldü. Huzur içinde yatsın. O artık bu mücadelede şehit olan pek çok kişiden biri." Görgü tanıkları, Eygi'nin gösteri alanının uzağında olduğunu, çatıda gördükleri keskin nişancı tarafından vurulduğunu kaydetti.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. NAMI DİĞER "AYŞE" Washington Üniversitesi Öğretim Görevlisi Lubna Alzaroo, Facebook hesabında Eygi'yi şöyle anlattı: “Bu (resimdeki) kadın Ayşenur Eygi, nam-ı diğer Ayşe. Bu sabah Nablus, Beyta'da Filistinli çiftçilerle dayanışma içindeyken İsrail askerleri tarafından (Ayşenur’un) öldürüldüğü haberiyle uyandım. Ayşe ile sadece bir kez karşılaştım. Renton'dan Bellevue'ye taşınmama yardım ettikleri için teşekkür etmek amacıyla kuzenlerimi ve arkadaşlarımı bir barbeküye davet etmiştim. Kuzenlerim benimle tanışabilmesi için Ayşe'yi de yanlarında getirmişti. Ayşe, Washington Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden yeni mezun olmuştu, California'da ve başka yerlerde antropoloji alanında yüksek lisans yapmak için başvuruyordu.

REKLAM Ayşe tanıdığım en tatlı, en nazik ruhlardan biriydi. Brownie yapmış ve yanında getirmişti. Bir hafta boyunca o kekleri her yere götürdük, arkadaşlarımızla ve ailemizle paylaştık. Arapların ne kadar gürültücü olduklarına güldü, yaptığım yemekleri yedi, teyzemle sohbet etti, bana (Filistin eylemleri için kurulan) kamp konusunda ve Washington Üniversitesi yönetimiyle bu konuda pazarlık yapmanın zorluklarından bahsetti. Akşam olduğunda bir ara seccade istedi ve sonra evimin bir köşesinde namaz kıldı. Bana o yaz için yaptığı planlardan bahsetti. Türkiye'deki geniş ailesini ve arkadaşlarını ve nihayet Filistin'i de ziyaret edeceği için de son derece heyecanlıydı. El Halil'deki ailemi ziyaret edeceğine, büyükannem ve anne-babamla tanışacağına söz verdi. Birbirimizin telefon numaralarını aldıktan sonra döndüğünde kahve içmek için buluşma sözü verdi ve sonra ayrıldı.