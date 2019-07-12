ABD'de Cumhuriyetçi aday kadın muhabire seçim aracında röportaj vermeyi reddetti: Bir erkeğin de bize eşlik etmesi lazım

ABD'nin Mississippi eyaletinin valisi olmak için yarışan Cumhuriyetçi aday Robert Foster, seçim aracında çalışmalarını takip etmek ve bu esnada kendisiyle röportaj yapmak isteyen Mississippi Today gazetesinin muhabiri Larrison Campbell'in talebini, "yanında bir erkek muhabir de getirmesi şartıyla" kabul edeceğini söyledi. Campbell, Foster'ın "kadınları önce cinsel obje, sonra muhabir olarak gördüğünü" söyledi.

Ağustos ayındaki önseçim için çalışan Foster, daha önce Campbell'e birkaç kez röportaj vermişti.

Bu kez ise "önceden önlemini aldığını ve evliliğiyle ilgili hiçbir şüpheye yer vermek istemediğini" söyledi:

"Bu benim aracım ve benim aracımda benim kurallarım geçerli olur."

CNN'e konuşan Foster, dini görüşlerinin ve inancının, bir kadınla aracın içinde yalnız kalmasını engellediğini ve eşine, "karşı cinsiyetten biriyle asla yalnız kalmayacağı sözünü" verdiğini söyledi.

Hristiyan evanjelist Billy Graham'ın yaşarken söylediği "Karımdan başka hiçbir kadınla baş başa kalmam" sözlerini hatırlatan Foster, "Algı da bir gerçeklik ve ben kimseye, yanlış bir şey yapıyormuşum fikrini vermek istemem." dedi.

Foster, cinsel taciz ve tecavüzlerin ifşa edildiği MeToo (ben de) hareketinin ardından "erkeklerin sürekli saldırı altında olduğunu" söyledi:

"Kendimi, başka kimsenin olmadığı ve bir kadının bana yönelik herhangi bir suçlama yapabileceği bir duruma sokmam."

'Eğer muhabir bir erkek olsaydı, aracınızda seçim kampanyasıyla ilgili ona röportaj verir miydiniz?' sorusuna ise "Evet" yanıtını verdi.

CNN'deki programa katılan Campbell, siyasetçinin bu kararı için "cinsiyetçi" dedi; beraberinde bir erkek 'gözetmenle' birlikte röportaj yapmayı reddetti:

"Bu söylediğiniz şey bir kadının önce bir cinsel obje, ardından bir muhabir olduğu anlamına geliyor."

Foster'a, valilikte çalışan birçok kadın çalışanı hatırlatarak, eyaleti sadece kadınlarla aynı odada kalmadan nasıl yöneteceğini sordu.

Foster ise kapıyı her zaman açık bırakabileceğini, ancak aracın içinde yalnız kalmanın farklı bir durum olduğunu söyledi.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de 2002'de, evanjelist Graham'ı takip ettiğini ve karısından başka hiçbir kadınla baş başa yemek yemediğini; yanında eşi olmadan hiçbir alkollü davete katılmadığını söylemişti. Bu sözleri iki sene önce başkan yardımcısı olduğunda gündem olmuş ve birçok kişi tarafından tepki çekmişti.

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