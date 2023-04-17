AA

ABD Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi tarafından New York'ta "Manhattan'da Şiddet Suçu Kurbanları" başlıklı oturum düzenlendi.

Eski Başkan Donald Trump'a desteğiyle bilinen Cumhuriyetçi Komite Başkanı Jim Jordan'ın liderliğindeki oturumda, Trump'a dava açan Manhattan Bölge Başsavcısı Alvin Bragg'ın "suç yanlısı ve mağdur karşıtı politikaları" nedeniyle New York'ta şiddet içeren suçlarda artış yaşandığı öne sürüldü.

New York'ta şiddet olaylarında hayatını kaybeden bir askerin ailesi ve antisemitik saldırıya maruz kaldığını iddia eden bir tanığın yanı sıra eski yerel yönetim çalışanları ve sivil toplum örgütlerinden temsilciler tanık olarak ifade verdi ve milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Oturum boyunca Başsavcı Bragg'a yüklenen Jordan, Manhattan'da yargının siyasallaştığını savundu. Jordan, Bragg'in yasaları uygulamak yerine görevini "fon sağlayan solcuların tekliflerini" yerine getirmek için kullandığını iddia etti.

Jordan, Bragg'in görevini kötüye kullanması sonucu New York'ta hırsızlık, saldırılar, otomobil kaçakçılığı, ağır suçlar gibi suç oranlarında artış olduğunu ileri sürdü.

"TRUMP'IN EMRİNİ YERİNE GETİRİYORLAR"

Komite üyesi milletvekili Jerrold Nadler gibi Demokratlar ise Cumhuriyetçilerin bugünkü oturumda "Trump'ın emrini yerine getirdiklerini" savundu.

Bragg'e destek veren Demokratlar, Başsavcı'nın sindirilmeye çalışıldığını belirterek, Trump'ı korumak için Cumhuriyetçilerin kamu kaynaklarını bu tür oturumlarla boşa harcadıklarını kaydetti.

Demokrat üyeler, ülkede artan silahlı saldırılara dikkati çekerek, şiddet suçları konusunda samimilerse Cumhuriyetçileri, silahlı saldırılarla ilgili yasaları çıkarmak için harekete geçmeye çağırdı.

Zaman zaman tansiyonun yükseldiği oturumda Jordan, polislerden rahatsızlık verdikleri için iki katılımcının oturumdan çıkarılmasını istedi.

Öte yandan, oturum devam ederken Bragg'in ofisi, Twitter'dan, göreve geldiğinden beri New York'ta suç oranlarının azaldığını gösteren istatistikleri paylaştı.

BELEDİYE BAŞKANI: NEW YORK GÜVENLİ

New York Belediye Başkanı Eric Adams, oturum başlamadan düzenlediği basın toplantısında, Jordan'ın New York'a gelmesini eleştirerek Bragg'e destek çıkmıştı.

Jordan'ı "vergi mükelleflerinin dolarlarını boşa harcamakla" suçlayan Adams, New York'un, ABD'nin en güvenli şehirlerinden biri olduğunu söylemişti.

Jordan, Bragg'ın yardımcılığını yapan eski New York Savcısı Mark Pomerantz'ı, Trump'a yönelik suçlamasıyla ilgili ifadeye çağırmıştı.

11 Nisan'da, Trump'ın "iş kayıtlarını tahrif etmekle ilgili 34 ağır suç" işlediği kararına varan Manhattan Bölge Başsavcısı Alvin Bragg, Jordan'a New York Bölge Mahkemesinde dava açtığını duyurmuştu.

Fotoğraf: AP