ABD'de dini ritüeller, başkanlık yemin töreni geleneğinin önemli bir parçası

AA

ABD'nin ikinci Katolik Başkanı olan Biden, Washington'daki olağanüstü güvenlik önlemleri altında yemin ederken, yemin töreni gününe yayılmış olan dini semboller de dikkat çekti.

Ülkenin kuruluşundan itibaren siyasal arenada dini unsurları yoğun biçimde kullanan ABD başkanları, toplumsal ve dini değerlerin adeta en önemli temsilcilerinden biri olarak görüldü.

ABD'de dini ritüellerin en yoğun kalabalıklar tarafından izlendiği günlerin başında 4 yılda bir yapılan başkanlık yemin törenleri geliyor.

- Yemin töreni günü sabah kilisede başlıyor

ABD başkanlarının yemin töreni gününde ilk yaptıkları iş Washington'da seçtikleri bir kiliseye gitmek oluyor. Katolik Biden, kendi yemin töreninin sabahında dua etmek için "St. Matthew the Apostle" kilisesini seçti.

Ancak ABD tarihindeki başkanların çoğunun yemin günündeki sabah duası için tercihi Beyaz Saray'ın hemen karşısında bulunan "St. John’s Episcopal" kilisesi oldu.

Önceki Başkan Donald Trump'ın da 20 Ocak 2017'deki yemin töreni gününde gittiği 1815 tarihli kilise, Franklin Roosevelt, Harry Truman, Ronald Reagan, George H.W. Bush, George W. Bush ve Barack Obama gibi başkanların tercihi oldu.

- Biden'ın el bastığı İncil 128 yıllık

ABD'de ilk Başkan George Washington'ın 30 Nisan 1789'da gerçekleştirilen yemin töreninden bu yana tüm başkanların yemin ritüellerin en önemli parçası İncil'e el basmak oldu. Washington'ın o gün kullandığı ve halen Kongrede muhafaza edilen İncil, bugüne kadar 4 farklı başkan tarafından yemin törenlerinde kullanılırken, son olarak "Baba Bush" kendi töreninde bu İncil'e el basarak yemin etmişti.

1963 yılında suikasta kurban giden John F. Kennedy'nin ardından ABD tarihinin ikinci Katolik Başkanı olan Joe Biden ise 1893'ten bu yana Biden ailesinde bulunan İncil'e el basarak yemin etti.

Biden'dan önceki son iki ABD Başkanı Trump ile Obama, kendi yemin töreninde iki farklı İncil'e el basarken, Trump'ın Abraham Lincoln'ün kullandığı İncil'i tercih etmesi akıllarda kalan bir an oldu.

- Yemin töreninde dua ediliyor

ABD başkanlık yemin törenlerinin en önemli unsurlarından biri de yeminden önce bir rahibin dua etmesi ve yeni başkana başarılar dilemesidir. Ayrıca son yıllarda törene farklı din ve inançların temsilcileri de davet ediliyor.

Farklı başkanların törenlerinde farklı isimler dua ederken, Biden'ın yemin töreninde Cizvit rahip Leo J. O'Donovan, Jr, şu şekilde dua etti:

"Bağışlayıcı ve merhametli Tanrı'm, bu kutsal zamanda sana muhtaç halde huzuruna geldik. Ama yine de daha ümitliyiz ve gözlerimiz topraklarımızda daha mükemmel bir birlik vizyonuna, genel refahı ayağa kaldırmak, özgürlüğün nimetlerini kendimiz ve gelecek nesiller için güvence altına almak amacıyla tüm vatandaşlarımızın birliği vizyonuna çevrildi.

Bizler pek çok ırktan, inançtan ve renkten, ulusal geçmişten, kültürden ve biçimden insanız. Şimdi, Başpiskopos John Carroll'ın 232 yıl önce George Washington'ın yemin töreni için dua yazdığı zamandan sayıca çok daha fazlayız, ülkemiz daha muazzam. Başpiskopos Carroll, her şeyin yaratıcısı olan sana, yönetiminin doğrulukla yürütülebilmesi ve halkına son derece faydalı olabilmesi amacıyla Birleşik Devletler Başkanı'na, kutsal öğüt ve metanetinin ruhuyla yardım etmen için dua etti.

Bugün eşitlik, kapsayıcılık ve herkes için özgürlük vizyonumuza göre yaşama konusunda geçmişteki başarısızlıklarımızı kabul ediyoruz. Yine de bugün vizyonumuzu yenilemeye, söz ve eylemde birbirimize, özellikle aramızda en bahtsız olana değer vermeye ve böylece dünya için bir ışık haline gelmeye kararlılıkla daha bağlıyız.

Her birimizde, bir diğerini bizden birine dönüştürme gücü var; diğerlerine ve her şeyden önce en çok muhtaç olanlara değer vermek, onları önemsemek ve onların yanında durmak için ruhun gücü. Buna aşk denir ve yolu, kendinden fazlasını vermektir.

Bugün buna Amerikan vatanseverliği deniyor: güç ve ayrıcalıktan değil, hiç kimseye karşı kötü niyet beslemeden, herkesin iyiliği için ortak menfaate özen göstermekten doğan.

Yeni başkanımız adına, Süleyman'ın önünde diz çöktüğünde aradığı bilgelik için yalvarıyoruz. Ferasetli bir yürek için dua ettik ki böylece halkı yönetebileyim, doğru ile yanlış arasındaki farkı bilebileyim.

Yakup'un Mektubu'nun şu öğüdüne güveniyoruz: 'Herhangi biriniz bilgeliği istiyorsa, kusur bulmadan herkese cömertçe veren Tanrı'dan istemeli, bilgelik size verilecektir.'

Papa Franciscus bize birlikte hayal kurmanın ne kadar önemli olduğunu hatırlattı: 'Tek başına serapları, olmayan şeyleri görme riskini alırız. Hayaller, diğer taraftan, birlikte inşa edilir.'

Birlikte hayal kurarken, bizimle ol Kutsal Aşk Sırrı. Yeni başkanımızın yönetiminde topraklarımızın insanlarını barıştırmamıza, hayalimizi yeniden canlandırmamıza, onu aşkla dolup taşan barış, adalet ve mutluluk ile donatmamıza yardım et. Sonsuza dek adının görkemine. Amin."

- Yeminden sonraki ilk konuşma

ABD tarihinde başkanlık yemini eden isimlerin ilk konuşmalarına bakıldığında, hemen hepsinin konuşmalarında güçlü şekilde dini unsurlara ve İncil'e atıf yaptığı görülüyor.

Biden'ın da İncil'den alıntı yaptığı konuşmasının bu yıl ana teması "birlik" üzerineydi ve ABD'deki Katolik kanaat önderleri "Biden'ın konuşmasında özellikle Saint Augustine'den yoğun izler olduğunu" belirtti.

1881 yılında konuşmasını "Tanrı yardımcım olsun" ile bitiren 21. ABD Başkanı Chester Arthur'dan bu yana tüm başkanlar, ilk konuşmalarını bu cümle ile bitiriyorlar.

Ayrıca yemin töreninden sonraki günün sabahında başkan olan kişi, farklı din ve inanç temsilcilerinin de yer aldığı Washington Ulusal Katedralindeki geleneksel dua ayinine katılıyor.

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında katedralde etkinlik yapılmazken, Biden onun yerine Beyaz Saray'da dini liderlerle sanal dua ayininde buluştu.