ABD'de 'doğum turizmi'ne ilk dava

ABD'de "doğum turizmi" ilk kez federal bir mahkemede suç kapsamında değerlendirildi. Varlıklı hamile kadınlar için Çin'den ABD'ye turlar düzenleyen üç kişi gözaltına alındı.

Ülkede doğum yapan kadınların çocukları otomatik olarak Amerikan vatandaşlığına geçiyor. Türkiye'den de bazı kişiler bu amaçla ABD'ye gidiyor.

Aralarında İsviçre ve Japonya'nın da bulunduğu birçok ülke, bu yolla vatandaşlık için anne ya da babanın vatandaş olması şartını arıyor.

Güney California'da gözaltına alınan kişilere "göçmenlik dolandırıcılığı, para aklama ve kimlik hırsızlığı' suçlamaları yöneltildi. Suçlamaların, hamile kadınların burada doğum yapabilmek için 15,000 ile 50,000 dolar arasında para ödedikleri 2015'teki bir dizi lüks "doğum oteline" düzenlenen baskınla bağlantılı olduğu belirtiliyor.

Amerikan Adalet Bakanlığı Sözcüsü Thom Mrozek'e göre, bu, doğum turizmiyle ilgili olarak ülkede açılan ilk dava.

'En cazip vatandaşlık, temiz hava, üstün eğitim'

Bakanlık yetkililerine göre, Çinli şirketler doğum turlarını "En cazip vatandaşlık, daha temiz bir hava, ABD hükümetinde iş önceliği, üstün eğitim imkanları ve daha istikrarlı siyasi bir ortam" gibi sloganlarla pazarlıyor.

'Bol elbiseler giyin'

Çinli tur organizatörlerinin kadınlara gümrükten geçerken hamileliklerinin belli olmaması için bol elbisler giymelerini tavsiye ettiği belirtiliyor.

CNN'nin haberine göre Savcı Nick Hanna, Çin kaynaklı doğum turizmini "göçmenlik yasalarını ihlal etmeye yönelik kriminal bir uygulama" olarak niteledi.

Trump 'Kaldıracağım' demişti

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim'de ülkede doğan her çocuğa otomatik vatandaşlık hakkı verilmesi uygulamasını kaldırmak istediğini söylemişti. Trump, "Bir insan buraya gelip çocuk doğuruyor ve bebek tüm haklarıyla Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı oluyor. Dünyada böyle bir şeyin mümkün olduğu tek ülke biziz. Bu çok saçma ve buna bir son verilmesi gerekiyor" demişti.

Kanada ve bazı ülkelerde statülerine bakılmaksızın bu ülkelerde doğum yapan annelerin çocuklarına otomatik olarak vatandaşlık veriliyor.

ABD Anayasası'nın ilgili maddesi, "Birleşik Devletler'de doğmuş veya Birleşik Devletler uyruğuna geçmiş ve Birleşik Devletler hukukuna tabi olan herkes, Birleşik Devletler'in ve ikamet etmekte oldukları eyaletin vatandaşıdır" deniyor.

Türkiye'den her yıl yüzlerce kadın ABD'ye gidiyor

Pew Araştırma Şirketi'nin 2016'da yayımladığı verilere göre, 1980-2006 yılları arasında 370 bin kaçak göçmenin bebeğine bu yolla vatandaşlık verildi. Bu sayının küresel mali krizden sonra azaldığı bildiriliyor.

2013 yılında Anadolu Ajansı'na konuşan yurt dışı sağlık merkezi Yeni Bir Yaşam'ın Genel Müdürü Şevki Akaydın, o dönem yılda ortalama 450 Türk kadının doğum için ABD'ye gittiğini ve toplam 13 milyon dolarlık harcama yaptığını söylemişti.

Trump, doğum yoluyla ABD vatandaşlığı hakkını kaldırmak istiyor

ABD'de doğum yoluyla vatandaşlık hakkı: Trump tek başına 150 yıllık yasayı değiştirebilir mi?