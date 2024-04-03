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        Haberler Sağlık ABD'de enfekte olmuş ineğe temas eden kişiye kuş gribi bulaştı

        ABD'de enfekte olmuş ineğe temas eden kişiye kuş gribi bulaştı

        ABD'nin Texas eyaletinde enfekte olmuş ineğe temas eden kişiye kuş gribi (H5N1) virüsü bulaştı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.04.2024 - 16:18 Güncelleme: 03.04.2024 - 16:18
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        ABD'de enfekte olan ineğe temas eden kişiye kuş gribi bulaştı
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        New Scientist dergisinde yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ilk kez bir insana bir memeliden H5N1 virüsünün bulaştığını duyurdu.

        CDC, Texas eyaletinde enfekte olmuş süt ineğine temas eden kişinin, kuş gribine yakalandığı ifade etti.

        Hastanın yalnızca göz iltihabı yaşadığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.

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