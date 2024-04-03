ABD'de enfekte olmuş ineğe temas eden kişiye kuş gribi bulaştı

New Scientist dergisinde yer alan habere göre, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), ilk kez bir insana bir memeliden H5N1 virüsünün bulaştığını duyurdu.

CDC, Texas eyaletinde enfekte olmuş süt ineğine temas eden kişinin, kuş gribine yakalandığı ifade etti.

Hastanın yalnızca göz iltihabı yaşadığı ve durumunun iyi olduğu kaydedildi.