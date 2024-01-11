Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.901,62 %0,35
        DOLAR 29,9978 %0,11
        EURO 32,9199 %0,03
        ALTIN 1.957,97 %0,49
        FAİZ 40,81 %1,49
        GÜMÜŞ GRAM 22,09 %0,23
        BITCOIN 48.049,00 %4,58
        GBP/TRY 38,1722 %-0,11
        EUR/USD 1,0937 %-0,26
        BRENT 78,52 %2,24
        ÇEYREK ALTIN 3.201,27 %0,49
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de enflasyon beklentinin üzerinde - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de enflasyon beklentinin üzerinde

        ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:52 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de enflasyon beklentinin üzerinde
        ABONE OL
        ABONE OL

        ABD Çalışma Bakanlığı, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı.

        Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, aralıkta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,3 arttı. Piyasa beklentisi TÜFE'nin bu dönemde yüzde 0,2 artması yönündeydi.

        Ülkede TÜFE, aralıkta yıllık bazda ise yüzde 3,4 yükseldi. Böylece yıllık TÜFE de piyasa beklentisi olan yüzde 3,2 seviyesinin üzerinde gerçekleşti.

        Öte yandan, ABD'de enflasyon kasım ayında aylık yüzde 0,1, yıllık yüzde 3,1 olmuştu.

        Aralık ayında barınma fiyatlarında artış devam etti. Barınma endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 0,5, yıllık bazda yüzde 6,2 yükseldi.

        REKLAM

        Aynı dönemde enerji endeksi, aylık yüzde 0,4 artarken, yıllık yüzde 2 azaldı.

        Gıda endeksi ise bu dönemde aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,7 arttı.

        Ülkede değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE aralıkta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,9 artış gösterdi.

        Çekirdek enflasyon aylık bazda piyasa beklentileriyle uyumlu, yıllık bazda ise piyasa beklentilerinin 0,1 puan üzerinde gerçekleşti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        Peş peşe iki facia ucuz atlatıldı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısı!
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Epstein belgelerindeki Türkiye detayları hakkında bilinenler
        Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!
        Beşiktaş'ta Tyler Boyd şoku!
        Havalara dair sorular
        Havalara dair sorular
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        Milli İstihbarat Akademisi açıldı!
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        İsrail'e açılan soykırım davası başladı
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Ömürlerinin 66 yılını hayvancılığa verdiler
        Beyza Nur kaldırımda yürüyordu! Büyük acı!
        Beyza Nur kaldırımda yürüyordu! Büyük acı!
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        Dikkat! Kanser riskini artırıyor
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        MSB'den akıllı cep telefonu kararı
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        Süper Lig'de yarı otomatik ofsayt sistemi!
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        "Atatürk'ün insani tarafını da gösterdik"
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Dünyanın en iyi çorbaları sıralandı
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        Bedelli askerlik ücreti duyuruldu
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        İşte Süper Lig'de yeni yabancı kuralı
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        Dizi görüşmeleri askıda tiyatroya devam
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"
        "Her karakterin duygusu çok yoğun"