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ABD'de enflasyon Ekim'de beklentinin altında

ABD'de tüketici fiyatları Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.7 arttı. Beklenti artışın yüzde 7.9 olmasıydı. Aylık olarak Ekim'de enflasyon yüzde 0.4 oldu

ABD'de enflasyon Ekim'de beklentinin altında

Küresel piyasaların odaklandığı ABD enflasyon verileri açıklandı. ABD'de tüketici fiyatları Ekim'de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7.7 ile beklentilerin altında arttı. Beklenti artışın yüzde 7.9 olmasıydı.

Ekim'de enflasyon aylık yüzde 0.4 ile yüzde 0.6 olan beklentilerin altında arttı.

Çekirdek göstergelerde de düşüş izlendi. Ekim'de gıda ve enerji dışı aylık enflasyon yüzde 0.4; yıllık enflasyon ise yüzde 6.3 olarak kaydedildi.

Şu anda enflasyonun en büyük itici gücü yüksek kira. Kiralar 21 Ekim'den 22 Ekim'e kadar yüzde 7.5 arttı. Bu 1982'den bu yana en büyük artış. Amerikalıların yaklaşık yüzde 25'i kiracı.

Gıda ürünleri Ekim ayında yüzde 0.4 ile Aralık 2021'den bu yana en düşük artışı gösterdi.

İkinci el araba ve kamyon, uçak biletleri, giyim ve doğalgaz fiyatları düştü.

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