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        Haberler Dünya ABD'de evde meydana gelen patlamada 1 itfaiyeci öldü, 13 kişi yaralandı

        ABD'de evde meydana gelen patlamada 1 itfaiyeci öldü, 13 kişi yaralandı

        ABD'nin Virginia eyaletinde, yanan bir evde müdahale sırasında meydana gelen patlamada 1 itfaiyeci eri öldü, 13 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2024 - 22:10 Güncelleme: 17.02.2024 - 22:10
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        ABD'de bir evde patlama: 1 ölü 13 yaralı
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        The New York Times Gazetesi'nin haberine göre, Virginia'ya bağlı Sterling'de itfaiye ekipleri doğal gaz sızıntısı ihbarıyla gittikleri bir eve yerel saatle 19.40 sularında müdahalede bulundu.

        Loudoun County İtfaiye Dairesi Sözcüsü Laura Rinehart, ekiplerin sızıntıyı tespit ettiği ve tehlikeli madde uzmanlarından destek istediğini kaydetti.

        İtfaiye Şefi Yardımcısı James Williams ise itfaiye ekiplerinin evin içinde olduğu sırada patlama olduğunu belirtti.

        Sağlık yetkilileri, patlamada 1 itfaiyecinin öldüğünü, 11'i itfaiyeci olmak üzere 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.

        Gaz sızıntısının sebebine yönelik incelemenin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

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