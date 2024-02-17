ABD'de evde meydana gelen patlamada 1 itfaiyeci öldü, 13 kişi yaralandı

The New York Times Gazetesi'nin haberine göre, Virginia'ya bağlı Sterling'de itfaiye ekipleri doğal gaz sızıntısı ihbarıyla gittikleri bir eve yerel saatle 19.40 sularında müdahalede bulundu.

Loudoun County İtfaiye Dairesi Sözcüsü Laura Rinehart, ekiplerin sızıntıyı tespit ettiği ve tehlikeli madde uzmanlarından destek istediğini kaydetti.

İtfaiye Şefi Yardımcısı James Williams ise itfaiye ekiplerinin evin içinde olduğu sırada patlama olduğunu belirtti.

Sağlık yetkilileri, patlamada 1 itfaiyecinin öldüğünü, 11'i itfaiyeci olmak üzere 13 kişinin de yaralandığını ifade etti.

Gaz sızıntısının sebebine yönelik incelemenin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.