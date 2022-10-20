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HABERTURK.COM

Yetkililer, Çarşamba günü bir F-35 savaş uçağının Utah'taki bir Hava Kuvvetleri üssüne düştüğünü ve pilotun fırlatma koltuğu sayesinde kurtulduğunu ve gözlem için hastaneye götürüldüğünü ifade etti.

KSL.com'un bildirdiğine göre Brock Thurgood, pilotun üssün yakınındaki mülkünün yakınına indiğini söyledi ve pilotun durumunun iyi olduğunu kaydetti.

Yetkililer, kazanın nedeninin bilinmediği ve araştırılacağını belirtti.