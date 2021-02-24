ABD'de Floyd'u öldürmekten yargılanan Chauvin'e

AA

Minnesota Temyiz Mahkemesi tarafından video konferans yoluyla yapılan duruşmada savcıların Chauvin’in 3’üncü derece adam öldürmekten yargılanması talebi kabul edildi.

Chauvin’in bir sonraki duruşması gelecek ay yapılacak.

ABD'de Chauvin'e daha önce yöneltilen '3. dereceden cinayet' suçlaması 22 Ekim’de düşürülmüştü. Hennepin bölge mahkemesi hakimi Peter Cahill tarafından alınan kararla Chauvin’in 2. dereceden cinayet ve adam öldürme suçlamalarından yargılanmasına devam edileceği belirtilmişti.

3. dereceden cinayet daha önceden planlanmamış şekilde ölüme sebep olma suçlamasını içerirken 2. derece cinayet ise olay anında gösterilen tepki veya dikkatsizlik sonucu ölüme neden olma suçlamasını kapsıyor.

Chauvin, Mayıs 2020’den beri tutuklu bulunduğu Oak Park Heights'teki hapishaneden 10 Temmuz 2020’de, kefalet bedeli olan 1 milyon doların "Allegheny Casualty Company" adlı kuruluş tarafından garanti edilmesinin ardından serbest bırakılmıştı.

Floyd'un ölümünde kusurlu bulunan diğer 3 polis memuru da daha önce 750 bin dolar tutarındaki kefalet bedelini ödemeleri üzerine tutuksuz yargılanmak üzere salıverilmişti.

- George Floyd'un ölümü

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in uzun süre diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.