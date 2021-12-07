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ABD'de gençlerin yarıdan fazlası obez

ABD'de yapılan araştırma, ülkedeki gençlerin yarısından fazlasının obez veya aşırı kilolu olduğunu ortaya koydu

ABD'de gençlerin yarıdan fazlası obez
ABD'de gençlerin yarıdan fazlası obez
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AA

Johns Hopkins Üniversitesinin araştırmasında, ABD'de 18 ile 25 yaş arası gençlerin yüzde 56'sının aşırı kilolu veya obez olduğu belirtildi.

Araştırma ekibinin 8 binden fazla denek üzerinde yaptığı incelemede, gençlerin son 40 yıldaki ortalama kilolarını karşılaştırarak mevcut sonuca ulaştıkları bildirildi.

Yıllar içinde hedef kitle olarak belirlenen gençlerin vücut yağlanma ölçüsünü ortaya koyan vücut kitle endeksinin 4,6 puan artarak 27,7'ye yükseldiği kaydedildi.

Araştırmada, ABD'deki aşırı kilolu gençlerin oranının 1970'lerin sonunda yaklaşık yüzde 18 olduğu, 2018'de yüzde 24'e yükseldiği aktarılarak, aynı yıllardaki obezite artışının ise çok daha büyük bir sıçramayla yüzde 6'dan yüzde 33'e ulaştığı ifade edildi.

Aşırı kilolu veya obez bireylerde; yüksek tansiyon, kalp hastalığı, diyabet, uyku apnesi ve kanser gibi bir dizi sağlık sorunun diğerlerine göre daha sık rastlandığı bilgisi paylaşıldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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