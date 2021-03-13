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ABD'de George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenecek

ABD'nin Minnesota eyaletinde, gözaltına alınması sırasında hayatını kaybeden siyahi George Floyd'un ölümüne sebep olan 4 polis memuru aleyhinde açılan davada, Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi

ABD'de George Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenecek
Floyd'un ailesine 27 milyon dolar tazminat ödenecek
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AA

Minneapolis Belediye Meclisi, 25 Mayıs 2020'de, polisin hatalı gözaltı tekniği sebebiyle ölümüne neden olduğu George Floyd'un ailesine, 27 milyon dolar tazminat ödenmesine ilişkin kararı onayladığını açıkladı.

Floyd'un aile avukatı Ben Crump kararla ilgili, "George Floyd'un dünya çapında milyonlarca insanın şahit olduğu korkunç ölümü, adalet ve değişim için derin ve yadsınamaz bir talebi ortaya çıkardı. Taahhüt edilen rakam bugüne kadarki en büyük mahkeme öncesi anlaşma bedelidir." ifadesini kullandı.

Crump, tazminat kararının, "siyahi hayatların önemli olduğuna ve beyaz olmayan insanlara karşı polis zulmünün sona ermesi gerektiğine dair güçlü bir mesaj" olduğunu belirtti.

AA'nın haberine göre; Floyd'un ailesi de tazminat kararından memnuniyetlerini dile getirirken, 27 milyon dolarlık tazminat parasının 500 bin dolarının, olayın yaşandığı ticari bölgenin geliştirilmesi için kullanılacağını kaydetti.

Eylül 2020'de, Minneapolis Şehir Meclisi, Floyd'un ölümüyle sonuçlanan tutuklamanın gerçekleştiği sokağın isminin "George Floyd Meydanı" olarak değiştirilmesi için oy birliğiyle karar almıştı.

GEORGE FLOYD'UN ÖLÜMÜ

Siyahi Amerikalı 46 yaşındaki Floyd, 25 Mayıs 2020'de dolandırıcılık şüphesiyle Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde gözaltına alındığı sırada, 44 yaşındaki polis memuru Derek Chauvin'in yaklaşık 9 dakika boyunca diziyle boynuna bastırması nedeniyle dakikalarca "nefes alamıyorum" diye yalvarmıştı.

Floyd olay yerine gelen acil sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, olayla ilgili görüntüler sosyal medyada büyük tepki toplamıştı.

Görüntüler, ülkede siyahilere yönelik polis şiddeti tartışmalarını alevlendirmiş ve protestolar, olayların başladığı Minneapolis'ten ülke geneline sıçramıştı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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