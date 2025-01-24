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        Haberler Dünya ABD'de göçmenler sınır dışı edilmeye başladı | Dış Haberler

        ABD'de göçmenler sınır dışı edilmeye başladı

        ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim propagandasının bel kemiğini oluşturan göçmen söylemi hayata geçmeye başladı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ilk göçmen grubu uçaklarla sınır dışı edildi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.01.2025 - 19:24 Güncelleme: 24.01.2025 - 19:29
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        ABD'de göçmenler sınır dışı edilmeye başladı
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        ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim propagandasının ana teması olan göçmen söylemi hayata geçmeye başladı.

        Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre ilk göçmen grubu uçaklarla sınır dışı edildi. Açıklamada ayrıca "Söz verdiği gibi, Başkan Trump dünyaya güçlü bir mesaj gönderiyor: Her kim yasa dışı yollarla ABD'ye girerse ciddi sonuçlarla karşı karşıya kalacak." denildi.

        Donald Trump ayrıca ilk etapta 1500 askeri de Meksika sınırına konuşlandırdı. Göçmen konusunda liyakata göre alım yapacaklarını duyuran Trump, yasa dışı göçmenlerin hiçbir şekilde kabul görmeyeceğini belirtti.

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