ABD'de görüldü! Sivrisineklerden bulaşıyor

Washington Post gazetesinin haberine göre, Massachusetts'in sağlık departmanı yetkililerinden Robbie Goldstein, sivrisineklerden yayılan doğu at ensefaliti virüsüne ilişkin basına açıklama yaptı.

Goldstein, Boston kentinin batısındaki Worcester bölgesinde 80'li yaşlarda bir kişide virüsün görüldüğünü doğruladı.

Bunun, bu yıl eyaletteki ilk vaka olduğunu dile getiren Goldstein, virüsün yayılmaması için önlemler almak üzere harekete geçtiklerini belirterek, hastalıkla mücadele konusunda herkesi elinden geleni yapmaya çağırdı.

Bir diğer eyalet yetkilisi Ashley Randle da hafta boyunca Plymouth ve Worcester bölgelerinde sivrisinek ilaçlaması yapılacağını bildirdi.

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Randle, bölge sakinlerine, sivrisinek ilaçları kullanmaları ve ciltlerini örten giysiler giymeleri tavsiyesinde bulundu, açık hava etkinliklerinin sivrisineklerin yoğun olduğu vakitlere denk getirilmemesi uyarısı yaptı.

Öte yandan, yetkililer, eyaletteki 10 bölgenin "yüksek ya da kritik risk" altında olduğunu belirterek, Plymouth bölgesi sakinlerini, sivrisineklerin daha çok görüldüğü akşam saatleri ile şafak vakti arasında planlanan açık hava etkinliklerini gözden geçirmeye çağırdı.

Yetkililer, Oxford bölgesinde ise akşam saatleri için planlanan açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade etti.