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        Haberler Sağlık ABD'de görüldü! Sivrisineklerden bulaşıyor | Sağlık Haberleri

        ABD'de görüldü! Sivrisineklerden bulaşıyor

        ABD'nin Massachusetts eyaletinin bazı bölgelerinde, sivrisineklerden insanlara bulaşan doğu at ensefaliti (eastern equine encephalitis) virüsüne karşı çeşitli önlemler almak için harekete geçildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.08.2024 - 21:57 Güncelleme: 26.08.2024 - 21:57
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        ABD'de görüldü! Sivrisineklerden bulaşıyor
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        Washington Post gazetesinin haberine göre, Massachusetts'in sağlık departmanı yetkililerinden Robbie Goldstein, sivrisineklerden yayılan doğu at ensefaliti virüsüne ilişkin basına açıklama yaptı.

        Goldstein, Boston kentinin batısındaki Worcester bölgesinde 80'li yaşlarda bir kişide virüsün görüldüğünü doğruladı.

        Bunun, bu yıl eyaletteki ilk vaka olduğunu dile getiren Goldstein, virüsün yayılmaması için önlemler almak üzere harekete geçtiklerini belirterek, hastalıkla mücadele konusunda herkesi elinden geleni yapmaya çağırdı.

        Bir diğer eyalet yetkilisi Ashley Randle da hafta boyunca Plymouth ve Worcester bölgelerinde sivrisinek ilaçlaması yapılacağını bildirdi.

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        Randle, bölge sakinlerine, sivrisinek ilaçları kullanmaları ve ciltlerini örten giysiler giymeleri tavsiyesinde bulundu, açık hava etkinliklerinin sivrisineklerin yoğun olduğu vakitlere denk getirilmemesi uyarısı yaptı.

        Öte yandan, yetkililer, eyaletteki 10 bölgenin "yüksek ya da kritik risk" altında olduğunu belirterek, Plymouth bölgesi sakinlerini, sivrisineklerin daha çok görüldüğü akşam saatleri ile şafak vakti arasında planlanan açık hava etkinliklerini gözden geçirmeye çağırdı.

        Yetkililer, Oxford bölgesinde ise akşam saatleri için planlanan açık hava etkinliklerinin yasaklandığını ifade etti.

        DOĞU AT ENSEFALİTİ NEDİR?

        Enfekte sivrisinekler aracılığıyla insanlara bulaşan doğu at ensefaliti virüsü, nadir ve ölümcül bir hastalık olarak biliniyor.

        ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi verilerine göre, bu hastalığa yakalananların yaklaşık yüzde 30'u hayatını kaybederken, hastalığı atlatanlar bazı nörolojik problemlerle karşılaşabiliyor.

        Hastalığın semptomları arasında yüksek ateş, baş ağrısı, kusma, ishal ve uyku sersemliği bulunuyor. Hastalığa yönelik henüz bir tedavi yöntemi bulunmuyor.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

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