Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.706,41 %0,58
        DOLAR 28,1948 %0,10
        EURO 29,8071 %0,03
        ALTIN 1.817,19 %1,11
        FAİZ 34,63 %3,31
        GÜMÜŞ GRAM 20,96 %1,51
        BITCOIN 34.151,00 %0,05
        GBP/TRY 34,1809 %-0,10
        EUR/USD 1,0564 %0,02
        BRENT 90,48 %2,90
        ÇEYREK ALTIN 2.971,10 %1,11
        Haberler Ekonomi Otomobil ABD'de grev yapan otomotiv işçileri, Stellantis ile geçici anlaşmaya vardı - Otomobil Haberleri

        ABD'de grev yapan otomotiv işçileri, Stellantis ile geçici anlaşmaya vardı

        ABD'de 3 büyük otomobil üreticisine karşı bir ayı aşkın süredir grev yapan Birleşik Otomotiv İşçileri Sendikası (UAW), Ford'un ardından Stellantis ile de geçici anlaşmaya vardı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2023 - 10:17 Güncelleme: 29.10.2023 - 10:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Grevdeki işçiler Stellantis'le anlaştı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sendikadan yapılan açıklamada, "Ayağa Kalk" olarak adlandırılan grevin 44'üncü gününde Stellantis ile geçici bir anlaşma sağlandığı bildirildi.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Bunun, sendikanın "Üç Büyükler" olarak adlandırılan otomobil üreticileriyle yeni sözleşmeye dair pazarlık sürecinde vardığı ikinci geçici anlaşma olduğu belirtilen açıklamada, Ford ile yapılan anlaşma gibi Stellantis ile yapılan anlaşmanın da sendikanın 2019'daki sözleşmede elde edilen kazanımların "dört katından daha değerli kazanımları" içerdiği aktarıldı.

        Açıklamada, anlaşmayla Stellantis işçilerinin son 22 yılda aldığı taban ücret artışlarından daha fazlasının sağlanacağı belirtilerek, Nisan 2028'e kadar taban ücretin yüzde 25 oranında artırılmasının öngörüldüğü kaydedildi.

        REKLAM

        GM'DEKİ GREVİ GENİŞLETME KARARI

        Sendikanın açıklamasında, otomotiv işçilerinin adil bir anlaşma için mücadelelerinin sürdüğü ve grevin, General Motors'da (GM) devam ettiği ifade edildi.

        Öte yandan ABD basınında yer alan haberlerde, sendikanın görüşmelerde henüz bir anlaşma sağlanamaması nedeniyle GM'ye karşı grevini, şirketin Tennessee'deki bir fabrikasını daha kapsayacak şekilde genişlettiği aktarıldı.

        İLK DEFA 3 OTOMOBİL DEVİNİN İŞÇİLERİ BİRLİKTE GREVE GİTMİŞTİ

        UAW'nin Ford, GM ve Stellantis ile yaklaşık 150 bin işçinin yeni sözleşmesine yönelik görüşmelerinden, mevcut sözleşmenin bitiş tarihi olan 14 Eylül itibarıyla anlaşma çıkmaması sonrasında yaklaşık 13 bin işçi Michigan, Missouri ve Ohio'daki 3 fabrikada greve gitme kararı almıştı.

        Böylece büyük otomobil üreticilerini hedef alan otomotiv işçilerinin grevi, 15 Eylül'de başlamış ve sendikanın 88 yıllık tarihinde ilk defa 3 otomobil şirketinin işçileri birlikte greve gitmişti.

        UAW, şirketlerle pazarlık sürecinde farklı fabrikalar ve parça dağıtım merkezini kapsayacak şekilde grevi genişletirken, ABD'de otomotiv sektöründe grevdeki toplam işçi sayısı 45 bini aşmıştı.

        Öte yandan, Michigan merkezli ekonomik danışmanlık firması Anderson Economic Group (AEG) "Ayağa Kalk" grevine ilişkin son analizinde, grevin maliyetinin 5 haftada 9,3 milyar doları geçtiğini bildirmişti.

        Sendika, 26 Ekim'de de Ford ile 4,5 yıllık geçici anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhuriyete giden yol
        Cumhuriyete giden yol
        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
        Devlet erkanı Anıtkabir'i ziyaret edecek
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        'Türkiye'de cumhuriyet yerleşmiştir'
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Cumhuriyetin 100. yılında diplomasinin ilkleri
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        Asırlık Cumhuriyetimizin köşe taşları... Dr. Naim Babüroğlu anlattı... "Atatürk'ün mucizesidir Cumhuriyet"
        100 yılın ilkleri
        100 yılın ilkleri
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim 1923 tarihli tutanaklar TBMM arşivinde!
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        29 Ekim'in 'milli bayram' yolculuğu
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Cumhuriyet tarihine ışık tutan belgeler Devlet Arşivleri'nde
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Ünlülerden Cumhuriyet mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Milli sporculardan 100. yıl mesajları
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Cumhuriyet'in 100 yüzü
        Simge anıtın hikâyesi
        Simge anıtın hikâyesi
        100'üncü yıl marşları
        100'üncü yıl marşları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        Cumhuriyetin 100. yılında kadın hakları
        İşte halkın cumhuriyeti
        İşte halkın cumhuriyeti
        100. yıla özel hatıra parası
        100. yıla özel hatıra parası
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye'nin Cumhuriyet isimli ilk köyü
        Türkiye’nin ilk seri katili Hırisantos'un inanılmaz hikayesi
        Türkiye’nin ilk seri katili Hırisantos'un inanılmaz hikayesi