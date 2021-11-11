ABD'de günde 900 binden fazla çocuğa Covid-19 aşısı yapılması planlanıyor 0:00 / 0:00

İHA

ABD'de, korona virüs (Covid-19) ile mücadele kapsamında geçtiğimiz hafta ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), ülkede 5 ila 11 yaş arası çocuklara koronavirüs (Covid-19) aşılarının uygulanması için onay vermişti.

Onay karının ardından ülkede aşılama çalışmaları hızla başlarken, bugün Beyaz Saray'dan, gün sonuna kadar aşılanması planlanan çocuk sayılarına ilişkin açıklama geldi.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, CDC tarafından 5-11 yaş arası çocuklara Covid-19 aşısı yapılması için onay verildiği günden, bugünün sonuna kadar, ABD genelinde 900 binden fazla çocuğa aşıların ilk dozunun uygulanmış olmasının planladığı ifade edildi.

Ülke genelinde, şu anda yaklaşık 20 bin eczane, klinik ve doktor muayenehanelerinin aşı dozları uyguladığını belirten Beyaz Saray, ileriki günlerde Covid-19 aşısı olmak için yaklaşık 700 bin randevunun alındığını kaydetti.

Ayrıca ABD'de, yaklaşık 5-11 yaş arası 28 milyon çocuk, gençlere ve yetişkinlere verilen miktarın üçte biri olan bir dozda Pfizer Covid-19 aşısı için uygunken, ülkede önümüzdeki haftanın sonunda çift doz aşı uygulamasına başlanan çocukların ise, Noel'e kadar Covid-19'a karşı tam koruma altında olması planlanıyor. ABD Başkanı Joe Biden yönetimi ise, çocukların aşı olmasını daha da kolaylaştırmak adına okulları yerinde aşı klinikleri kurmaya teşvik ederken, Beyaz Saray ayrıca okullardan, aşılarla ilgili yanlış bilgilerle mücadele etmek için doktorlar ve halk sağlığı yetkilileri gibi "güvenilir kaynaklardan" bilgi paylaşmalarını istiyor.