ABD'de H5 kuş gribi insan vakası CDC tarafından doğrulandı

ABD'deki Missouri DHSS’nin bildirdiğine göre hastaneye kaldırılan, altta yatan tıbbi rahatsızlıkları olan hasta influenza antiviral ilaçlarıyla tedavi edildikten sonra taburcu edildi ve şu anda iyileşti. Hastanın bilinen bir hayvan maruziyeti yok. Yakın temaslılar arasında veya başka bir şekilde devam eden bir bulaşma tespit edilmedi.

Uzmanlar, bunun 2024 yılında ABD’de bildirilen 14. insan H5 vakası olmakla birlikte hasta veya infekte hayvanlara bilinen mesleki maruziyet olmaksızın saptanan ilk H5 olgusu olduğunu söyledi.

Missouri’de sığırlarda H5 salgınları bildirilmedi; ancak 2024 yılında ticari veya evlerin bahçelerindeki kümes hayvanlarında bildirildi.