ABD'de hafta sonu gerçekleşen silahlı saldırıların bilançosu 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

ABD'nin Chicago kentinde hafta sonu meydana gelen silahlı saldırılarda 4 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.

ABD basınında yer alan haberlere göre, Chicago'da hafta sonu birden fazla silahlı saldırı meydana geldi.

Saldırılarda aralarında 5 aylık bir bebeğin de olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 16 kişiyse yaralandı.

Polis saldırılara ilişkin soruşturma başlattı.

5 AYLIK BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

ABD'nin Chicago kentinde South Shore bölgesinde kimliği henüz tespit edilemeyen kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Etrafta araçla dolaşarak rastgele ateş eden saldırganlar, başka bir araçtaki 5 aylık bebeği vurdu. Olay yerine gelen çok sayıda ilk yardım ve polis ekiplerinin ardından yetkililer, bebeğin Cecilia Thomas adında 5 aylık bir kız çocuğu olduğunu ve saldırıda hayatını kaybettiğini açıkladı.

SİLAH ALMA YAŞI 21'E ÇIKTI

ABD Başkanı Joe Biden, Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin üzerinde anlaştığı ve ABD Temsilciler Meclisi'nin kabul ettiği silah kontrolü yasasını imzaladı. Böylece ülkede silah satın alma yaşı 18'den 21'e yükseldi.

Beyaz Saray'da onayına sunulan yasayı imzalayan Biden, silah kontrolü yasasının kabul edilmesiyle "hayatların kurtulacağını" söyledi.