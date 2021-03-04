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ABD'de haksız yere 22 yıl yatan siyahi adama tazminat!

ABD'de mahkeme, Mississippi eyaletini "haksız yere" 22 yıldan fazla cezaevinde tutulan siyahi Curtis Flowers'a 500 bin dolar ödemeye mahkum etti.

ABD'de haksız yere 22 yıl yatan siyahi adama tazminat!
AA

ABD Yüksek Mahkemesinin 2019'da söz konusu davaya bakan Eski Başsavcı Doug Evans'ın "siyahi jüri üyelerini duruşmaların dışında bırakmasının anayasaya aykırı" olduğuna karar vermesinin ardından Flowers, serbest bırakılmıştı.

Flowers'ın Kasım 2020'de, hukuka aykırı olarak hapis cezasına çarptırıldığı gerekçesiyle açtığı tazminat davasında mahkeme, Mississippi eyaletini haksız bularak 500 bin dolar tazminat ödemesine hükmetti.

Mahkeme ayrıca Flowers'ın avukatlarına da vekalet ücretleri kapsamında 50 bin dolar ödenmesine karar verdi.

Flowers, 1996'da Winona kasabasındaki bir mobilya mağazasında 4 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutularak idama mahkum edilmişti.

Eyalet yasalarına göre, haksız yere verildiği tespit edilen hapis cezalarında en fazla 500 bin dolar tazminat ödenebiliyor.

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