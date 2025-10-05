Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de halkın yüzde 59'u İsrail'e dair olumsuz düşünüyor | Dış Haberler

        ABD'de halkın yüzde 59'u İsrail'e dair olumsuz düşünüyor

        ABD'de yapılan bir ankete göre, Amerikalıların yüzde 59'u İsrail'e dair olumsuz görüş taşıyor. Ankete katılanların yüzde 39'u ise "İsrail'in Hamas'a karşı askeri operasyonlarında çok ileri gittiği" düşünüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2025 - 00:02 Güncelleme: 05.10.2025 - 00:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        ABD'de halkın yüzde 59'u İsrail'e dair olumsuz düşünüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Pew Anket Şirketi, ABD'lilerin "İsrail ile Hamas arasındaki çatışma" hakkındaki görüşlerini araştıran bir anket gerçekleştirdi.

        22-28 Eylül tarihleri arasında 3 bin 445 kişi üzerinde gerçekleştirilen ankete göre katılımcıların yüzde 59'u, İsrail hakkında olumsuz görüşe sahip olduğunu bildirdi. Bu oranın 2024 başında yüzde 51 civarında olduğuna dikkat çekildi.

        Ankete katılanların yüzde 39'u "İsrail'in Hamas'a karşı askeri operasyonlarında çok ileri gittiği" görüşünü dile getirirken, yine bu oranın 2023'te yüzde 27, 2024'te de yüzde 31 bandında bulunduğuna işaret edildi.

        REKLAM

        Aynı soruda katılımcıların yüzde 10'u İsrail'in yeterince ileri gitmediğini belirtirken, yüzde 16'sı İsrail'in doğru bir yaklaşım sergilediğini öne sürdü, yüzde 33'ü ise "emin olamadığını" dile getirdi.

        ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'i "çok fazla kayırdığını" düşünenlerin oranı ise yüzde 36 çıkarken, yüzde 23 bunu dengeli şekilde yaptığını, yüzde 2'si Trump'un Filistinlileri çok fazla kayırdığını savundu, yüzde 38'i ise bu konuda görüş bildirmedi.

        Ankette ayrıca, ABD'nin Filistinlilere yönelik insani yardımları konusunda katılımcıların yüzde 39'u "yeterli olmadığını" belirtirken, yüzde 20'si yeterli, yüzde 9'u da "çok fazla" olarak niteledi, yüzde 35'i ise bir fikri olmadığını kaydetti.

        İsrail'in insani yardımları engellemesi sonucu Gazze'de devam eden açlıkla ilgili ise katılımcıların yüzde 55'i "ciddi endişe" duyduğunu beyan ederken, yüzde 25'i "biraz", yüzde 16'sı da "hiç" endişe duymadığını belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Aktivistler Türkiye'ye getirildi
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Derbide her şey var kazanan yok!
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Türk aktivistler yaşadıklarını anlattı
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        "Artık devlet olarak biz kiralık konut vereceğiz"
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        Okan Buruk'tan hakeme sert eleştiri!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        G.Saray evinde Beşiktaş'a kaybetmiyor!
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Sınır tanımaz komşu kavgası
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Galatasaray derbide 10 kişi kaldı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Kesinleşmiş 27 yıl hapis... 2 kasten öldürmesi vardı!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Petrokimya tesisinde iş kazası: 2 ölü!
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        Hamile kadın takside doğum yaptı
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        İnşaat vinci yurdun üzerine devrildi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kaldırıma çarpıp alev topuna döndü! 18 gün direndi!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Kış lastiği uygulaması tarihi değişti!
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Güllü'nün menajeri konuştu
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Emekli kıdem tazminatı alabilir mi?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?
        Karakter ömür boyu aynı kalır mı?