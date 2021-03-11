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ABD'de her 5 kişiden 1'i Kovid-19 yüzünden bir yakınını kaybetti

ABD'de yapılan anket, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında her 5 Amerikalıdan 1'inin yakın akrabasını veya arkadaşını kaybettiğini ortaya koydu.

ABD'de her 5 kişiden 1'i Kovid-19 yüzünden bir yakınını kaybetti
AA

AP-NORC tarafından yapılan anketin sonuç raporunda, "Koronavirüs salgınıyla geçen bir yılda, Amerikalıların yüzde 19'u virüsten ölen yakın bir arkadaşı veya akrabası olduğunu, yüzde 67'sinin ise kendilerinin veya hane halkından birinin Kovid-19'a yakalanması konusunda endişe duyduğunu belirtti." ifadesi kullanıldı.

Raporda, her 10 Amerikalıdan 3'ünün kendileri veya bir aile üyesinin virüse yakalanması konusunda çok endişe ettiği, bu rakamın geçen aylarda 10'da 4 olduğu belirtildi.

EN FAZLA SİYAHİ VE LATİNLER ETKİLENDİ

Irk farklıklarına da değinilen raporda, Kovid-19'dan ölen bir akrabası veya yakın arkadaşı olduğunu söyleyen Afro-Amerikanların oranı yüzde 30 iken beyazlarda bu oranın yüzde 15 civarında seyrettiği kaydedildi.

Son dönemlerde vaka ve ölüm sayılarında yaşanan ciddi düşüşe rağmen siyahi Amerikalıların hala yüzde 43'ü ve Hispaniklerin yüzde 39'unun sevdikleri insanların Kovid-19 yüzünden hayatını kaybetmesi konusunda aşırı derecede endişe taşıdıkları saptandı.

Beyaz Amerikalıların ise sadece yüzde 25'i Kovid-19 yüzünden bir yakınını kaybetmekten korktuğunu bildirdi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) kayıtlarına göre, 95 milyon dozdan fazla aşının yapıldığı ülkede, aşı yaptırabilen siyahi Amerikalılar yüzde 16 ve Hispanikler yüzde 15 oranda iken beyazlar yüzde 25'le en hızlı aşılanan grup oldu.

HER ÜÇ ABD'LİDEN BİRİ AŞI OLMAK İSTEMİYOR

Bugüne kadar 529 binden fazla kişinin Kovid-19'dan hayatını kaybettiği ve günde yaklaşık 2 milyon doz aşının yapıldığı ABD'de, hala her 3 kişiden 1'inin aşı olmayı düşünmediği, bu konuda en isteksiz olanların orta yaştakiler ve üniversite mezunu olmayan Cumhuriyetçiler olduğu kaydedildi.

Aşılara güvenin yavaş yavaş güçlendiğine değinilen raporda, Amerikalıların yüzde 25'inin aşı testlerinin düzgün şekilde yapıldığından emin olmadığına vurgu yapıldı.

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