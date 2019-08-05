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ABD'de iki silahlı saldırı: 30 ölü, 42 yaralı

ABD'nin Teksas eyaletinde bir AVM'de düzenlenen silahlı saldırı sonrası, 21 yaşında bir şüpheli gözaltına alındı. Polis, bunun Meksika ve Güney Amerika'dan gelenlere yönelik bir nefret suçu olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Ohio'da da bir silahlı saldırgan sokaktan geçenlere ateş açtı, 9 kişi öldü. Polis, saldırganın da öldürüldüğü bilgisini paylaştı.

ABD'de iki silahlı saldırı: 30 ölü, 42 yaralı
BBC TÜRKÇE
- AFP

ABD'nin Teksas eyaletinde El Paso şehrindeki Cielo Vista alışveriş merkezinde, süpermarket zinciri Walmart'ta silahlı saldırı düzenlendi. Yerel saatle Cumartesi sabah 10.30 sıralarında ABD-Meksika sınırına birkaç kilometre uzaklıktaki alışveriş merkezinde düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Saldırıda hayatını kaybeden ve yaralananların çoğunun, yakında okula başlayacak çocukları için okul alışverişi yaptığı bilgisi verildi.

Bir şüpheli gözaltına alındı.

Yerel medya, Teksas polisine dayandırdığı haberlerinde saldırgan olduğundan şüphelenilen kişinin 21 yaşındaki bir erkek olduğunu, Teksas'ın Dallas şehri yakınlarındaki Allen kasabasında yaşadığını söylüyor. Allen, El Paso'ya yaklaşık bin kilometre uzaklıkta ve ABD-Meksika sınırında yer alıyor.

Saldırı, Kuzey Kaliforniya'daki yaz yiyecekleri festivalinde 18 yaşından küçük bir saldırganın ateş açarak 3 kişiyi öldürmesinden bir hafta sonra yaşandı.

El Paso polis komiseri Greg Allen, bunun bir nefret suçu olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

Polis ve FBI, kısa bir süre önce bir internet sitesinde yer alan forumda isimsiz olarak paylaşılan "beyaz ırkçı bir manifestonun" saldırgan tarafından paylaşılmış olabileceğini söylüyor.

Güvenlik kameralarında, saldırganın siyah bir kıyafet giydiği ve tüfeğini farklı yönlere doğrultarak rastgele ateş açtığı görülüyor.

Trump: Korkaklık eylemi

ABD Başkanı Donald Trump, El Paso saldırısı sonrası bir tweet atarak "Bugün El Paso'daki saldırı sadece trajik değil, aynı zamanda bir korkaklık eylemi. Bu ülkede bugünkü nefret dolu eylemi kınayan herkesin yanında olduğumu biliyorum. Masum insanları öldürmeyi meşrulaştıracak hiçbir sebep veya bahane olamaz." dedi.

https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1157868518823596032?s=20

Teksas valisi Greg Abbott, saldırı için "Teksas tarihindeki en ölümcül günlerden biri" dedi.

Meksika Devlet Başkanı Manuel Lopez Obrador, saldırıda hayatını kaybedenlerden üçünün Meksikalı olduğunu söyledi.

Ohio'da da silahlı saldırı düzenlendi

El Paso'daki saldırıdan birkaç saat sonra, Ohio eyaletindeki Dayton şehrinde de, polisin verdiği bilgiye göre silahlı bir saldırgan şehir merkezinde etrafa ateş açtı.

Dayton polisi saldırganla birlikte 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 16 kişinin yaralandığını duyurdu.

Görgü tanıkları, saldırganın bir bara girmek istediğini, izin verilmeyince sokağa dönerek ateş açtığını söylüyor. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

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