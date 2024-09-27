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        Haberler Dünya ABD'de bir mahkum daha tartışmalı azot gazı yöntemiyle infaz edildi | Dış Haberler

        ABD'de bir mahkum daha tartışmalı azot gazı yöntemiyle infaz edildi

        ABD'de üç kişiyi öldürmekle suçlanan ve ölüme mahkum edilen 59 yaşındaki Miller, "azot hipoksisi" olarak bilinen tartışmalı infaz yöntemiyle idam edildi. ABD'de ikinci kez kullanılan bu infaz yöntemini BM, "devlet tarafından onaylanmış işkenceden başka bir şey değil" ifadeleriyle tanımlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.09.2024 - 10:39 Güncelleme: 27.09.2024 - 10:39
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        ABD'de ikinci kez azot gazı yöntemiyle infaz!
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        ABD'nin Alabama eyaletinde Alan Eugene Miller adlı bir mahkum, "azot hipoksisi" olarak bilinen tartışmalı infaz yöntemiyle idam edilen ikinci kişi oldu.

        59 yaşındaki Miller dün gece sedyeye bağlandı ve yüzüne takılan maske aracılığıyla azot gazı verilerek infaz edildi.

        Azot gazıyla infaz yöntemine tanıklık etmesine izin verilen bir muhabire göre, Miller sedyede yaklaşık iki dakika boyunca titreyerek sarsılmayı sürdürdü. Miller, ayrıca ölmeden önce yaklaşık altı dakika nefes alma sorunu yaşadı.

        Son ana kadar masum olduğunu savunan Miller, yüzünü örten maskenin ardından son sözlerinde "Burada olmak için hiçbir şey yapmadım." ifadesini kullandı.

        Üç kişiyi öldürmekle suçlanmıştı

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        Alabama'da ikinci kez kullanılan bu idam yönteminde, mahkumun, vücudundaki tüm oksijen tükenene kadar azot gazı soluması sağlanıyor.

        Uzmanlar söz konusu yöntemi "zalimce, acı verici ve işkenceli" olarak nitelendirirken, Birleşmiş Milletler (BM) de bu infaz biçimini "devlet tarafından onaylanmış işkenceden başka bir şey değil" ifadeleriyle tanımlıyor.

        Miller, 1999'da üç kişiyi öldürdüğü gerekçesiyle 2000 yılında ölüme mahkûm edilmişti.

        Alabama'da başka bir mahkum ilk kez 25 Ocak'ta aynı yöntemle idam edilmişti.

        Alabama, ABD'de ölüm cezası için azot hipoksisini kullanan tek eyalet. Louisiana, Oklahoma ve Mississippi eyaletlerinde de azot gazıyla idam yöntemine izin verildi ancak henüz infazlarda kullanılmadı.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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