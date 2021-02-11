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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvuru sayısı 793 bine geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, geçen hafta 19 bin azalarak 793 bine geriledi

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvuru sayısı 793 bine geriledi
AA

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 6 Şubat ile biten haftada 793 bine gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 6 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 19 bin kişi azalarak 793 bin oldu.

Gösterdiği sınırlı düşüşle piyasa beklentilerinin üzerinde seyreden verinin, 757 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 779 binden 812 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 33 bin 500 azalarak 823 bine geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 23 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 145 bin azalışla 4 milyon 545 bin olarak kaydedildi.

Analister, haftalık işsizlik maaşı başvurularının son haftalarda düşüş göstermesine karşın iş gücü piyasasının toparlanmasındaki yavaşlama ve mali destek yetersizliği nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesindeki seviyelerin oldukça üzerinde seyretmeye devam ettiğini belirtti.

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