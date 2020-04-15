Reuters

ABD Merkez Bankası (Fed) imalat üretiminin Şubat 1946'dan bu yana en büyük düşüşünü kaydederek Mart ayında yüzde 6.3 gerilediğini açıkladı. Reuters anketine katılan ekonomistler imalat üretiminin Mart'ta yüzde 3.2 düşmesini bekliyorlardı.

ABD'de perakende satışlar Mart ayında koronavirüs salgınının yayılmasını kontrol etmek için zorunlu işletme kapanışlarının bir dizi ürüne olan talebi düşürmesi ve tüketici harcamalarını azaltmasıyla rekor düşüş kaydetti.

ABD Ticaret Bakanlığı perakende satışların Mart ayında yüzde 8.7 düştüğünü açıkladı. Bu düşüş hükümetin veriyi 1992'de izlemeye başlamasından bu yana görülen en büyük düşüş oldu. Reuters anketine katılan ekonomistler perakende satışların Mart'ta yüzde 8 düşüş kaydetmesini bekliyorlardı.

Otomobil, akaryakıt, inşaat malzemeleri ve gıda hizmetlerini içermeyen çekirdek perakende satışlar ise Mart ayında yüzde 4.5 düşüş kaydetti. Çekirdek perakende satışların yüzde 4.8 düşüş kaydetmesi bekleniyordu.