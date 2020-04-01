ABD'de ISM imalat sanayi endeksi martta geriledi

AA

ISM, mart ayına ilişkin imalat sanayi endeksini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi endeksi martta bir önceki aya göre 1 puan azalarak 49,1 değerine düştü. Şubat ayında 50,1 seviyesinde gerçekleşen veriye ilişkin piyasa beklentisi, 45 değerini alması yönündeydi.

Beklentinin altında bir azalış gösteren endeksteki değişimde, dünya genelinde yayılan Kovid-19 salgını ve enerji piyasasındaki oynaklık etkili oldu.

Bu ayda, üretim endeksi aylık 2,6 puan azalışla 47,7 değerini alırken, yeni siparişlere ilişkin endeks 7,6 puan azalarak 42,2 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam endeksi ise bu dönemde 3,1 puan azalışla 43,8 değerine geriledi.

Söz konusu dönemde, sanayi sektörünü oluşturan 18 alt endüstriden 10'u büyüme kaydetti. Martta daralan sektörler ise petrol ve kömür ürünleri, tekstil, ulaşım araçları, mobilya, metal ve makine oldu.

- IHS Markit'in PMI verisi aşağı yönlü revize edildi

Öte yandan, uluslararası finansal araştırma kuruluşu IHS Markit tarafından açıklanan mart ayına ilişkin imalat sanayi satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ise 49,2'den 48,5 değerine revize edildi.

IHS Markit'ten yapılan açıklamada, imalat sektöründe Ağustos 2009'dan bu yana görülen en hızlı kötüleşmenin kaydedildiği ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IHS Markit Başekonomisti Chris Williamson, mart ayına ait nihai imalat sanayi PMI verisinin öncü veriden daha kötü olduğunu belirterek, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında iş yerlerinin kapanmasının işleri olumsuz etkilediğini kaydetti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektördeki "genişlemeye", 50'nin altında kalması ise "daralmaya" işaret ediyor.