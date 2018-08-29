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ABD'de İsrail yanlısı kuruluştan tepki çeken ödül

ABD'de İsrail yanlısı ve Türkiye karşıtı çizgisiyle bilinen Demokrasileri Savunma Vakfı'nın, Mehmet Hakan Atilla davasını yürüten FBI ajanlarına "cesaret" ödülü vermesi tartışmalara neden oldu. Ödül alan FBI ajanlarından biri, konuşmasında Atilla davasının tanıklarından FETÖ üyesi firari polis Hüseyin Korkmaz'dan "kahraman" diye söz etti

29.08.2018 - 04:25 | Güncelleme: AA

ABD'de İsrail yanlısı çizgisi ve Türkiye aleyhindeki yayınlarıyla bilinen Demokrasileri Savunma Vakfı'nın (FDD), Mehmet Hakan Atilla davasını takip eden Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarına ödül vermesi tepki çekti.

FDD'nin Washington'da gerçekleştirdiği ulusal güvenlik zirvesinde, bazı FBI ajanlarına "cesaret" ödülü verildi.

New York'ta görülen ve Halk Bank eski Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın yargılandığı dava sürecini takip eden savcı yardımcılarına ve FBI ajanlarına ödül verilmesi tepki topladı.

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley'nin de yer aldığı ve "ulusal güvenlik zirvesi" temalı bir etkinlikte, Atilla davasındaki ajanlara ödül verilmesi sosyal medyada bazı kullanıcılar tarafından "mizah konusu" yapıldı.

Bazı kullanıcılar ise, aktif çalışan devlet görevlilerinin, bir davayı taraflı yayınlarla takip eden bir kuruluştan ödül almasının etik açıdan doğru olmadığına vurgu yaptı.

Toplam yedi kişiye ödülü, FDD'nin Türkiye aleyhindeki çıkışlarıyla tanınan Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer verdi.

FETÖ'CÜ FİRARİ POLİSE "KAHRAMAN" DEDİ 

Ödül alan FBI ajanlarından Jennifer McReynolds, konuşmasında Atilla davasının tanıklarından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi firari polis Hüseyin Korkmaz'dan "kahraman" diye söz etti. McReynolds'ın bu sözleri, davadaki FETÖ etkisini ve FETÖ kaynaklı sözde delillerin nasıl kullanıldığını bir kez daha ortaya koydu.

BÜYÜKELÇİ KILIÇ'TAN TEPKİ

Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç, skandal ödül töreniyle ilgili olarak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, dava ile FETÖ arasındaki bağa dikkati çekti.

McReynolds'a yönelik eleştirilerde bulunan Büyükelçi Kılıç, "Onun açıklamaları, söz konusu davanın politize olmuş doğasını ve onun arkasındaki motivasyonları açıkça ortaya koymaktadır. O sözde delilleri/kayıtları kimlerin ürettiğini ve oradaki kötü niyeti kendisi herkesten daha iyi biliyor." ifadesini kullandı.

Kılıç, McReynolds'ın "kahraman" diye söz ettiği FETÖ'cü eski firari polis Hüseyin Korkmaz'ın ABD'ye nasıl getirildiği, bu kişinin seyahat ve konaklama masraflarının nasıl ayarlandığı ve üretilmiş sözde delilleri mahkeme salonunda nasıl sunduğunu da sorgulayarak, FBI ajanına bu konularda konuşmaktan neden kaçındığını sordu.

Kılıç, firari FETÖ'cü Korkmaz'a "kahraman" diyen FBI ajanına atfen, "Dolayısıyla onun açıklamaları en azından yargı tarafsızlığı ilkesine karşı büyük bir ayıptır ve bu davada (Atilla davasında) adaletin yerini bulmadığını açıkça göstermektedir." görüşünü paylaştı.

TARAFLI KURULUŞUN YÖNETİCİLERİ BİLİRKİŞİ OLMUŞTU

ABD'de İsrail yanlısı ve Türkiye karşıtı çizgisiyle bilinen FDD'nin Başkanı Mark Dubowitz ile Başkan Yardımcısı Jonathan Schanzer, Hakan Atilla davasında duruşmalara "bilirkişi" olarak tayin edilmeleri de tartışmalara neden olmuş, Türkiye karşıtı çizgisiyle bilinen bir kurumun tepe yöneticilerinin Atilla davasındaki rolleri sorgulanmıştı.

Aynı soruşturmada adı geçen ve hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Milletvekili Aykan Erdemir de Atilla davasının tanık listesinde yer almıştı.

FİRARİ FETÖ'CÜ CANITEZ DE TANIKLAR ARASINDAYDI

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 17/25 Aralık yargısal darbe teşebbüsüne ilişkin yürüttüğü soruşturmada, "FETÖ üyesi olmak" suçundan firari olarak aranan ve hakkında yakalama kararı çıkarılan eski Bankalar Yeminli Murakıbı Osman Zeki Canıtez de Atilla davasındaki tanıklar arasında yer almıştı.

ByLock kullanıcısı olduğu ve 25 Aralık soruşturmasında bilirkişi olarak görev yaptığı belirlenen Canıtez'in, Atilla davasına "Türkiye'den yasa dışı şekilde delil ve belge götürdüğü" tespit edilmişti.

Duruşmaların ilerleyen safhasında mahkemeye çıkan FETÖ firarisi Canıtez, söz konusu belgeler üzerinden Türkiye aleyhinde tanıklık yapmıştı.

FETÖ'nün 17/25 Aralık sürecinde elde ettiği yasa dışı belgelerin Atilla davasında yoğun olarak kullanılması Atilla'nın avukatı Cathy Fleming tarafından sık sık gündeme getirilmiş, söz konusu belge ve kayıtların "çalıntı ve sahte oldukları" belirtilmişti.

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