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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 4 ayın en düşük seviyesinde

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Ocak ile biten haftada 190 bine gerileyerek 4 ayın en düşük seviyesini kaydetti

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 4 ayın en düşük seviyesinde
AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 14 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 15 bin kişi azalarak 190 bine indi. Piyasa beklentilerinin aksine azalış göstererek 4 ayın en düşük seviyesine gerileyen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 214 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise revize edilmeyerek 205 bin olarak korundu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 6 bin 500 kişi azalarak 206 bine geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 7 Ocak ile biten haftada 17 bin kişi artarak 1 milyon 647 bine çıktı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki düşüşün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) agresif para politikası sıkılaşmasına rağmen iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

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