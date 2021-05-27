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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 22 Mayıs ile biten haftada 406 bine gerileyerek beklenenden fazla düşüş gösterdi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı
AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 22 Mayıs ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 38 bin kişi azalarak 406 bin oldu.

Düşüş eğilimini sürdüren ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkede etkili olmaya başladığı Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden verinin 425 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi 444 bin olmuştu.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 46 bin azalarak 458 bin 750 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 15 Mayıs ile biten haftada bir önceki haftaya göre 96 bin azalışla 3 milyon 642 bin olarak kaydedildi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularının, artan aşılama, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki azalış ve salgına karşı uygulanan kısıtlamaların kaldırılmaya başlanmasıyla düşüş kaydettiğini belirtti.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yıl mart ayının sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, Kovid-19 salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

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