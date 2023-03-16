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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 11 Mart ile biten haftada 192 bine gerileyerek beklentilerin altında gerçekleşti

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı
AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 11 Mart ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 20 bin kişi azalarak 192 bine indi.

Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 205 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 211 binden 212 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 750 kişi azalarak 196 bin 500'e geriledi.

Süregelen işsizlik başvuruları da 4 Mart ile biten haftada 29 bin kişilik azalışla 1 milyon 684 bine düştü.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularındaki azalışın, finansal piyasalardaki çalkantılara rağmen iş gücü piyasasının gücünü korumaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti.

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