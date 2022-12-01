AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 26 Kasım ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin kişi azalarak 225 bine geriledi.

Piyasa beklentilerinin aksine düşüş gösteren işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 235 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 240 binden 241 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 1.750 artarak 228 bin 750'ye çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 19 Kasım ile biten haftada 57 bin kişi artarak 1 milyon 608 bin seviyesine yükseldi.

Analistler, yüksek faiz oranları nedeniyle iş gücü talebindeki soğumaya karşın işsizlik maaşı başvurularında yaşanan beklenmedik düşüşün iş gücü piyasasının sıkı olmaya devam ettiğini gösterdiğini kaydetti.