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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında

        ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 19 Ağustos ile biten haftada 230 bine indi. Piyasa beklentisi başvuruların 240 bin olması yönündeydi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.08.2023 - 16:32 Güncelleme: 24.08.2023 - 16:32
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        ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında
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        ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

        Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 19 Ağustos ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 10 bin kişi azalışla 230 bine geriledi.

        Piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 240 bin olması öngörülüyordu. İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi de 239 binden 240 bine revize edildi.

        Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 2 bin 250 kişi artışla 236 bin 750'ye çıktı.

        Süregelen işsizlik maaşı başvuruları ise 12 Ağustos ile biten haftada 9 bin kişi azalarak 1 milyon 702 bine indi.​​​​​​​

        Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin ABD'nin iş gücü piyasasının tarihsel olarak sıkı seviyelerde kaldığına dair kanıtları güçlendirdiğini belirterek, verilerin ABD Merkez Bankası'na (Fed) enflasyonu frenlemek amacıyla şahin duruşunu sürdürmesi için alan sağladığını ifade etti.

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