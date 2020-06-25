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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 20 Haziran ile biten haftada 1 milyon 480 bine gerilemesine karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde
AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 20 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 60 bin azalarak 1 milyon 480 bine düştü.

Ekonomik faaliyetin normalleşmeye başlamasıyla önceki haftalara göre düşüşünü sürdüren veriye ilişkin piyasa beklentisi, 1 milyon 300 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 1 milyon 508 binden 1 milyon 540 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, Kovid-19 salgınının iş gücü piyasasını etkilemeye başladığı 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 47 milyon 514 bin olarak hesaplandı.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları da bir önceki haftaya göre 160 bin 750 kişi azalarak 1 milyon 620 bin 750'ye düştü.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 13 Haziran ile biten haftada bir önceki haftaya göre 767 bin kişi azalarak 19 milyon 522 bin oldu.

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