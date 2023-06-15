ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentiyi aştı

AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 10 Haziran ile biten haftada önceki haftaya kıyasla değişim göstermedi ve 262 bin olarak gerçekleşti.

Piyasa beklentilerini aşarak Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyesini koruyan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 250 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi ise 261 binden 262 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 9 bin 250 kişi artarak 246 bin 750'ye çıkarken Kasım 2021'den bu yana en yüksek değerini aldı.

Süregelen işsizlik başvuruları da 3 Haziran ile biten haftada 20 bin kişilik artışla 1 milyon 775 bin yükseldi.