ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler İş-Yaşam
ABONE OL

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Şubat ile biten haftada 192 bine gerileyerek beklentilerin altında kaldı.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düştü
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
AA

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 18 Şubat ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 3 bin kişi azalarak 192 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin altında kalan işsizlik maaşı başvurularının, bu dönemde 200 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularına ilişkin önceki haftanın verisi 194 binden 195 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları ise bir önceki haftaya kıyasla 1.500 kişi artarak 191 bin 250'ye çıktı.

Süregelen işsizlik başvuruları da 11 Şubat ile biten haftada 37 bin kişi azalarak 1 milyon 654 bine geriledi.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verilerin ülkede iş gücü piyasasının sıkı kalmaya devam ettiğini gösterdiğini, bu durumun işverenleri yeni personel bulmak veya mevcut personeli elde tutmak için ücretleri artırmaya zorlayabileceğini, bunun da enflasyonist baskıyı daha da artırabileceğini belirtti.

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Borsada yapılması gereken 5 eksik
İŞ-YAŞAM Borsada yapılması gereken 5 şey
ABD Hazine Bakanı, Janet Yellen, Rusya'ya yönelik yaptırımları güçlendirecek
İŞ-YAŞAM Yellen'den Rusya'ya yaptırım açıklaması
AB'den Ukrayna'ya ekonomik destek teklifi
İŞ-YAŞAM AB'den Ukrayna'ya ekonomik destek teklifi
Deprem bölgesinde 20 bin 700 kişilik TYP istihdamı
İŞ-YAŞAM Deprem bölgesinde 20 bin 700 kişilik TYP istihdamı
Bankacılık sektörü kredi hacmi 21.3 milyar TL arttı
İŞ-YAŞAM Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Merkez Bankası rezervleri 122,6 milyar dolara geriledi
İŞ-YAŞAM Merkez Bankası rezervlerinde düşüş
Temiz enerji şirketleri daha yüksek kâr elde etti
İŞ-YAŞAM Temiz enerji şirketlerinden daha yüksek kâr
Hazır giyim ve konfeksiyonda ihracat rekoru
İŞ-YAŞAM Hazır giyim ve konfeksiyonda ihracat rekoru
Rusya dünyanın en çok yaptırım uygulanan ülkesi oldu
İŞ-YAŞAM En çok yaptırım uygulanan ülke Rusya
TİM ilk etapta 1000 konteyner ve prefabrik konut inşa edecek
İŞ-YAŞAM TİM 1000 konteyner ve prefabrik konut inşa edecek

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.